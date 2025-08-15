Около 120 тысяч украинцев, прибывших в США за последние два года, могут вскоре начать высылать из страны в случае потери ими временного правового гуманитарного статуса. Как пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), это станет возможным, в том случае, если американская администрация не продлит в ближайшие дни программу временной правовой защиты.

В 2022 году при президенте Джо Байдене США ввели программу «Объединение ради Украины» (Uniting for Ukraine, U4U), позволявшую украинцам легально проживать в стране до двух лет при условии наличия американского спонсора, который готов их принять.

По данным на сегодняшний день, этой возможностью воспользовались около 240 тысяч украинских граждан. Программа предусматривала возможность продления разрешения на пребывание по истечении первоначального срока.

«Обратной стороной этой программы стало то, что всем, кто воспользовался ей, предоставлялся временный статус, который делал их уязвимыми по истечении срока его действия. Кроме того, на случай если правительство захочет их арестовать, у него уже есть их домашние адреса», — говорится в публикации.

Сразу после инаугурации в январе Дональд Трамп заморозил программу U4U вместе с рядом других миграционных инициатив. Как сообщает WSJ, украинцы, прибывшие в США до 16 августа 2023 года, теперь защищены альтернативной программой. Однако те, кто пересек границу после этой даты, по мере истечения срока действия U4U рискуют столкнуться с депортацией как нелегальные мигранты.

Американский лидер Дональд Трамп последовательно выступает за ужесточение миграционного контроля. В своих заявлениях он не раз подчеркивал намерение провести масштабные выдворения нелегальных переселенцев.

В июне президент дал указания иммиграционной и таможенной полиции (ICE) активизировать работу по депортации незаконных мигрантов, особенно из крупных мегаполисов — Лос-Анджелеса, Чикаго и Нью-Йорка.

Трамп также распорядился мобилизовать все ресурсы администрации для «разворота вспять» миграционного потока. По его оценке, неконтролируемая миграция привела к деградации прежде благополучных американских городов, превратив их, по его выражению, в «места действия антиутопии Третьего мира».