Швейцарец Йонас Лаувинер оформил в собственность около 150 бесхозных земельных участков общей площадью, сопоставимой с четвертью площади Ватикана, и провозгласил себя «королем». Теперь швейцарские власти хотят убрать из закона лазейку, позволяющую бесплатно получать в собственность бесхозную землю. Лаувинер рассказал RTVI, как у него появилась идея объявить себя королем и что он собирается делать дальше.

Лаувинер получил свой первый земельный участок от отца, а позже обнаружил, что рядом находится кусок земли, у которого нет владельца.

«Он был бесхозный. Вот так я и узнал об этих незарегистрированных ни на кого землях. И приобрел их все бесплатно. И тогда я подумал, что это не похоже на обычный бизнес-процесс. Это скорее что-то, что делают короли — завоевывают новые земли. Вот так и возникла эта идея», — рассказал Лаувинер.

Он объяснил, откуда получает доход. «Многие думают, что я собираю деньги с местных жителей. Но я этим не занимаюсь. Я лишь продаю земельные участки или сдаю их в аренду. Иногда сдаю людям недвижимость», — утверждает Лаувинер.

Ему принадлежат 83 улицы по всей Швейцарии. «Люди, которые ходят по этим улицам, могут делать это бесплатно. Я не беру за это деньги. Но если улице требуется ремонт, обслуживание, то, конечно, платить должны люди, а не я», — заявил швейцарец.

По его словам, бесхозной земли в Швейцарии больше не осталось. «Я забрал почти всё», — говорит Лаувинер.

Он заявил, что у него есть политические амбиции и собственная партия «Король Йонас Лаувиннер на службе народа Бургдорфа». «Моя цель — свобода, мир, счастье для нации и светлое будущее для моих будущих детей», — сказал Лаувинер.

Швейцарец утверждает, что его не беспокоит, что его называют чудаком. «Я ведь действительно ненормальный. Это правда. Я не нормальный. Но я и не хочу быть нормальным. Потому что, если ты нормальный, разве это комплимент?» — отметил Лаувинер.

Он также сообщил, что хочет обзавестись семьей. «Я все еще ищу свою королеву», — сказал Лаувинер.