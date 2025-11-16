В 21 год умерла российский блогер Ирина Небога (настоящая фамилия — Антонова), которая на протяжении пяти лет боролось с онкологическим заболеванием. Сообщение об этом появилось в ее телеграм-канале.

«Я сражалась до последнего, но вчера, в 22:25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей», — говорится в сообщении от имени девушки.

Несмотря на то, что ей два раза удавалось преодолеть болезнь, в третий раз, по словам Небоги, «не повезло». Она назвала борьбу с раком непростым делом и заверила, что, уходя, не боялась и не паниковала.

Блогерша поблагодарила свою аудиторию за моральную и финансовую поддержку. Прощание с ней пройдет на следующей неделе, о месте и времени близкие сообщат позднее.

Ирина Небога родилась 29 января 2000 года в Новокузнецке Кемеровской области. В 16 лет девушке диагностировали саркому Юинга — злокачественную опухоль костного скелета. Параллельно с этим она начала активно вести блог в соцсетях, откровенно и с юмором рассказывая о своей болезни.

В интервью ютуб-каналу «Пушка» блогерша рассказывала, что болезнь проявилась из-за генетической предрасположенности. Она лечилась в больницах Новокузнецка, Санкт-Петербурга и Москвы. По ее словам, все, с кем она дружила в детском онкологическом отделении, умерли.

В 2021 году Небога объявила о своей победе над раком. тогда она занялась благотворительностью. В июле 2024 года произошел рецидив, и девушке удалили пораженную метастазами лобную долю.

Блогерше удалось выйти в ремиссию во второй раз, но в ноябре Небога сообщила, что у нее четвертая стадия рака. Она опубликовала в соцсетях результаты анализов, согласно которым в ее костях, вероятно, есть метастазы. Тогда девушка заявила, что будет бороться, потому что не хочет «просто так отдаваться смерти».

У Небоги было 1,2 млн подписчиков в TikTok, 4706 тыс. человек — в телеграм-канале и 192 тыс. — в Instagram*.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — запрещена на территории Российской Федерации решением суда по основаниям осуществления экстремистской деятельности