Саркофаг Чернобыльской АЭС в результате удара дрона утратил свои основные функции безопасности, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В организации отметили, что был проведен временный ремонт, но объект нуждается в серьезной модернизации.

Представители МАГАТЭ, как уточнили в пресс-службе агентства, на прошлой неделе завершили комплексную оценку безопасности конфайнмента Чернобыльской атомной электростанции.

В феврале саркофаг, построенный для «предотвращения любых радиоактивных выбросов из реактора, разрушенного в аварии 1986 года», подвергся атаке БПЛА, в результате чего начался пожар.

«Миссия подтвердила, что НБК [саркофаг] утратил свои основные функции безопасности, включая способность к изоляции, но также обнаружила, что несущие конструкции или системы мониторинга не получили постоянных повреждений», — говорится в заявлении организации.

После инцидента был проведен временный ремонт крыши, однако объект нуждается в «своевременном и комплексном восстановлении» ради ядерной безопасности, подчеркнули специалисты.

МАГАТЭ, на основе данных миссии, рекомендовало продолжить восстановительные работы и усилить защиту конструкции саркофага. Среди предлагаемых мер: контроль влажности, обновленная программа мониторинга коррозии и модернизация системы автоматического наблюдения за объектом «Укрытие» (построен над реактором сразу после аварии в 1986 году).

В агентстве уточнили, что в 2026 году на территории Чернобыльской АЭС будет проведен еще один временный ремонт при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. В сообщении уточняется, что общая стоимость оборудования и материалов, необходимых для ядерной безопасности, которые получила Украина после начала боевых действий, превышает 21 млн евро.

6 декабря пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что сегодня ночью станция в течение нескольких часов «находилась в состоянии полной потери внешнего электроснабжения»: «Обе линии энергоснабжения станции были отключены вследствие срабатывания автоматической защиты».

В итоге на объекте были задействованы резервные дизель-генераторы, все системы безопасности функционировали в нормальном режиме, уточнили представители АЭС. Сейчас электроснабжение восстановлено, причины его отключения выясняются.