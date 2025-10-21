Генеральный директор Агентства «ОКА» Якоб Пиннекер разработал систему поддержки иностранных предпринимателей, запускающих свой бизнес в Нижегородской области. Свои наработки он представил 21 октября на VI Международном внешнеэкономическом форуме.

Среди ключевых групп, с которыми планирует взаимодействовать Агентство «ОКА», — иностранные предприниматели, стартаперы, фермеры, высококвалифицированные специалисты, фрилансеры, а также инвесторы, заявил Пиннекер.

В Агентстве «ОКА» сообщили о планах помочь им решить миграционные, юридические, финансовые и бюрократические вопросы при переезде в Нижегородскую область и запуске своего бизнеса в регионе.

«Мы создали систему, которая минимизирует бюрократические барьеры и предлагает комплексное решение по принципу «одного окна» — от получения первичных документов до полной адаптации семьи иностранного специалиста или предпринимателя в России», — отметил генеральный директор Агентства «ОКА».

По словам Пиннекера, клиенты, с которыми он работал, уже получили разрешения на временное пребывание (РВП), разработали бизнес-планы, подготовили необходимые документы и успешно трудоустроились.

Так, например, предприниматель Кевин из из Германии, планируя открыть в России строительный бизнес, переехал в марте 2024 года в Нижегородскую область.

Благодаря помощи Агентства «ОКА», он успешно оформил РВП и подготовил полный пакет документов для регистрации компании, помогая при этом многодетной семье адаптироваться в новой стране.

Кроме всего прочего, Пиннекер отметил привлекательность Агентства «ОКА» для Нижегородской области. По его словам, благодаря деятельности организации в регионе появляются новые рабочие места, налоговые отчисления и приток инвестиций.

Якоб Пиннекер с 2009 по 2016 год работал в Германии. После чего возглавил подразделение немецкой компании в России.

С 2022 года он осуществлял консалтинговую деятельность в сфере крупных коммерческих предприятий и стартапов, а в 2024 стал генеральным директором Агентства «ОКА».