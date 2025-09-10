Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и компания NtechLab заключили соглашение о совместном развитии и применении технологий искусственного интеллекта на территории региона. Отечественные нейросетевые решения планируется задействовать в экономике, здравоохранении, ЖКХ и строительстве.

Документ подписали губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

«Наша цель — сделать Ямал одним из самых передовых и комфортных регионов России. Для этого мы активно внедряем современные решения, включая технологии искусственного интеллекта. Это ключ к повышению качества жизни, безопасности и эффективности в ключевых сферах — таких как здравоохранение, ЖКХ, строительство и охрана общественного порядка. Наше соглашение с NtechLab позволит сразу брать на вооружение лучшие мировые практики, чтобы жители получали услуги высочайшего уровня, а города становились умнее», — заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Соглашение предусматривает взаимодействие в области внедрения искусственного интеллекта в различные отрасли экономики и социальной жизни. С помощью нейросетей планируется повысить эффективность строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также модернизировать транспортную инфраструктуру. Технологии ИИ будут использоваться и в развитии городской среды, в том числе при обустройстве общественных пространств.

Кроме того, стороны намерены совместно поддерживать научные исследования и опытно-конструкторские работы в сфере искусственного интеллекта.

«Решения NtechLab уже широко представлены в Ямало-Ненецком автономном округе и используются для безопасности городской среды. При этом мы видим широкие горизонты для развития сотрудничества и внедрения ИИ и в другие сферы, что улучшит качество и повысит комфорт жителей региона. Особое внимание мы уделим внедрению цифровых платформенных решений», — сообщил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.