В Шереметьево утром 16 декабря прервали взлет самолета Boeing-777 авиакомпании Nordwind Аirlines рейсом N4551 на кубинский курорт Кайо-Коко. На борту находились 432 пассажира и 21 член экипажа, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Взлет был прерван во время планового вылета по решению командира воздушного судна.

«В соответствии с установленными регламентами на место авиационного события по тревоге незамедлительно прибыли аварийно-спасательные расчеты аэропорта Шереметьево. Аварийная эвакуация пассажиров не проводилась», — говорится в релизе.

Пассажиров доставили в здание терминала C, обслуживающего международные рейсы. Вылет перенесли предварительно на 13:30 по московскому времени.

О причинах остановки взлета в пресс-службе не сообщили. Там добавили, что инцидент не повлиял на работу аэропорта.

В пресс-службе самой авиакомпании Nordwind уточнили, что взлет был прерван «по причине технической неисправности воздушного судна».

«Рейс будет выполнен на резервном самолете перевозчика, вылет запланирован в 13:30 по московскому времени. Пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — сказано в телеграм-канале пресс-службы.

По данным канала «Авиаторщина», у самолета при взлете загорелся двигатель.

«Во время разбега по взлетно-посадочной полосе у самолета воспламенился правый двигатель. Экипаж прервал взлет, прибегнув к экстренному торможению, и остановился в пределах ВПП», — говорится в публикации.

Канал пишет, что на место прибыла служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов. Самолет отбуксировали на место стоянки, после чего пассажиров высадили и доставили в терминал.

SHOT сообщал, что при отрыве авиалайнера от земли со стороны правого двигателя возникла яркая вспышка.

«Самолет приземлился начал экстренно тормозить на большой скорости. По словам туристов, при разгоне чувствовалось, что самолету не хватает мощности», — писал канал.

В феврале двигатель другого Boeing-777 авиакомпании Nordwind сломался через три часа после вылета из Москвы на Кубу. При подлете к акватории Норвежского моря экипаж доложил о технической неисправности. Борт вынужденно посадили в петербургском Пулково.

Причиной произошедшего стало разрушение лопатки турбины высокого давления с последующими повреждением лопаток всей ступени, пишет «Авиаторщина». По итогам расследования комиссия Росавиации также назвала возможной причиной обрыва лопатки усталостный износ материала.