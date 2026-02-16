Современным россиянам незачем отмечать Масленицу, потому что это праздник крестьян, которые «сотни лет назад» позволяли себе повеселиться перед весенним севом, заявил RTVI священник Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш). Традицию сжигать чучело он назвал «языческим безобразием».

«Относиться к этому [традиции сжигать чучело Масленицы] надо с отвращением. Тут даже не просто сомнительно, а самое настоящее языческое безобразие», — заявил священнослужитель.

Собеседник RTVI напомнил, что так как Масленица не официальный праздник, то никакого отдыха во время «блинной недели» не предусмотрено, и люди будут продолжать работать, а молодежь — учиться.

«Соответственно, планы на свободное время в этот период ограничены теми возможностями, которые имеются. Может быть, чуть пошире надо сказать. Все эти истории о празднованиях, гуляниях и так далее относятся к крестьянскому быту, который был сотни лет тому назад. Самое позднее — к позапрошлому столетию, когда, в самом деле, им зимой, до начала весны еще, грубо говоря, нечем было заняться. У нас это совершенно не так. У нас обычный режим движется, обычная работа, учеба, повседневные дела. Поэтому ничего особенного тут нет. Никаких специфических характеристик времени тут нет», — подчеркнул иеромонах.

Для сравнения он привел в пример Великий пост.

«Хотя общий ход жизни остается таким же, как был, но во время Великого поста его можно направить на усиленное духовное воспитание, усиленную молитву, быть может, устранение каких-то развлечений неуместных. А Масленица остается, так сказать, обычным временем жизни», — сказал священнослужитель.

Он добавил, что все граждане в этот период, пока отмечается Масленица, проводят время по-разному.

«Кто-то гуляет по-похабному, кто-то гуляет по-русофобски, кто-то гуляет по-наглому, кто-то гуляет по-преступному, кто-то гуляет по-пьяному. Ну, что тут говорить, все понятно. Нормальные люди гуляют по радостному, спокойному, доброму, так сказать, стандарту. Тут та же самая разница между плохим и хорошим, как и во всей остальной нашей жизни», — пояснил отец Макарий .

Собеседник RTVI добавил, что сам он не планирует никаких празднований, так как у него «нагрузка 100%». «Я монах и священник. Когда у меня спрашивают: “Что вы делаете в свободное время?” — я говорю: “Зубы чищу”», — заметил представитель РПЦ.

Масленица — это праздник, символизирующий прощание с зимой и встречу весны, он длится неделю. Начало Масленицы зависит от даты Пасхи. В 2026 году она пройдет с 16 по 22 февраля. «Блинная неделя» завершится Прощеным воскресеньем, а с понедельника начинается Великий пост, который длится 40 дней.