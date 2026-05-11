После завершения конфликта Москвы и Киева в Европу может попасть огромное количество нелегального оружия. Об этом заявил заместитель исполнительного директора европейского пограничного агентства Frontex Ларс Гердес, передает Politico.

«Масштабная контрабанда оружия может стать реальностью. Это может стать проблемой безопасности для Европы», — сказал он.

По его словам, ситуация может повторить сценарий бывшей Югославии, когда после этнических конфликтов 1990-х незаконное оружие хлынуло в остальную Европу. Гердес назвал риск «особенно высоким» в момент прекращения огня или подписания мирного соглашения.

«К тому моменту в стране окажется большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ — и много людей, которым нужны деньги. Контрабанда оружия в масштабных размерах может стать реальностью», — добавил собеседник издания.

По словам Гердеса, Frontex готовился к этому с первых дней российской военной спецоперации и уже усилил присутствие вдоль западных границ Украины.

Схожие опасения в прошлом году выражал Европол, писала The Telegraph в апреле 2025 года. В своем докладе европейские правоохранители приводили в качестве прецедента именно Западные Балканы, ставшие после распада Югославии одним из крупнейших в мире источников нелегального оружия.

Испанская Гражданская гвардия, как отмечало издание, фиксировала изъятие боевого оружия натовского образца в заводском состоянии в ходе обысков в Альхесирасе, Кадисе и Альмерии — с частотой до двух-трех раз в месяц. По имеющимся данным, оружие выставлялось на продажу в даркнете и приобреталось наркогруппировками. «Они потеряли всякий страх и даже применяют его, когда мы приходим производить аресты», — сообщил изданию El Español источник в полиции.

Кроме того, Европол выявил рост использования самодельных взрывных устройств и модифицированных фейерверков в бандитских разборках.

В 2024 году министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заверил, что ни одна единица оружия не покидала страну нелегально с 2022 года, указав на «колоссальную работу» украинских силовых ведомств в этом направлении.