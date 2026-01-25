Певец и композитор Юрий Антонов в разговоре с ИА Регнум опроверг информацию о прекращении концертной деятельности. Ранее телеграм-канал Mash писал, что народной артист России якобы отказался от больших концертов из-за возраста и проблем со здоровьем.

Антонов назвал информацию об уходе с большой сцены «полным бредом».

«Я никому из СМИ не говорил о прекращении своего творческого пути и моих концертов. Откуда они взяли это и пишут — удивляюсь в очередной раз непрофессиональной работе журналистов. Видно, хотят жареных фактов», — сказал он.

Ранее о том, что Антонов не планирует прекращать выступления на большой сцене, говорил его концертный директор Олег Давыдов. «[Эта информация] не соответствует [действительности]», — сообщил он ТАСС.

23 января Mash сообщил, что Антонов якобы отказался от больших концертов из-за проблем со здоровьем, давлением и невозможностью выдерживать долгие нагрузки из-за возраста. При этом на корпоративы, по данным канала, певец по-прежнему соглашается. Частное мероприятие в России обойдется заказчикам примерно в 13 млн рублей, а за рубежом — в 14 млн рублей.

Юрию Антонову 80 лет. Он родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте в семье военнослужащего. После окончания войны отец артиста — Михаил Антонов — служил в военной администрации Берлина, затем его перевели в Беларусь. Там Антонов-младший и окончил музыкальную школу.

В разные годы Юрий Антонов был солистом-инструменталистом в белорусской государственной филармонии, преподавал в детской музыкальной школе в Минске, руководил ансамблем «Тоника».

В Москву Антонов переехал в 1970 году: сотрудничал с различными вокально-инструментальными ансамблями и группой «Аракс». В 1981-м выпустил первый студийный альбом под названием «Юрий Антонов». Всего за свою карьеру артист выпустил более 50 дисков, включая более 10 студийных альбомов.

В 2025 году Антонов отпраздновал свое 80-летие. В сентябре Mash писал, что певец отметил свои юбилейные концерты, поскольку из-за проблем с давлением «не слышит звук и может петь максимум 45 минут». После этого концертный директор певца заявлял, что выступления, приуроченные к 80-летию Антонова, не отменены, потому что они не планировались.

«Чтобы что-то отменить, сначала нужно о чем-то объявить. Мы не анонсировали никаких юбилейных концертов, поэтому ничего не отменяли. Эта информация не соответствует действительности», — говорил он.

В феврале того же года Антонов сообщал, что планирует сократить гастрольную деятельность. При этом он отмечал, что продолжает работать в студии и хочет восстановить неизменные произведения.