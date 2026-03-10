Советы из интернета о том, как «отменить» штрафы за нарушение ПДД, выставленные дорожной камерой, на практике никогда не работают, заявил Life.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, ответственность несет не водитель на снимке, а владелец авто.

«Поэтому тезис “лица не видно — значит штраф незаконен” в российском праве неверен», — рассказал он.

По словам юриста, при обжаловании штрафа нужно апеллировать к тому, насколько точно факт нарушения связан с конкретным автомобилем. Российское законодательство требует, чтобы обстоятельства дела были исследованы полно и объективно, а доказательства получены законным путем, пояснил он.

Например, решение можно оспорить в том случае, если госномер машины на фотографии невозможно четко определить или данные на снимке отличаются от текста постановления — номер машины, марка, модель, цвет, место или время фиксации.

Если штраф связан с несоблюдением разметки или требований дорожных знаков, его также можно оспорить при некоторых условиях. Так, если знак отсутствовал, был закрыт, поврежден или противоречил схеме организации движения, это можно использовать как серьезный аргумент.

Кроме того, штраф можно оспорить при обнаружении ошибок в документах — привлекаемого лица, места и времени нарушения. В таких случаях суд может признать постановление дефектным. Русяев обратил внимание, что технические описки при этом ошибками не считаются, по закону их можно исправить.

Если владелец авто, которому пришел штраф, документально подтвердит, что в момент нарушения за рулем был другой человек, он также сможет избежать ответственности. Это может произойти при продаже машины, аренде, передаче по доверенности или угоне.

Русяев напомнил, что жалобу можно подать в течение десяти дней со дня получения постановления. Направить ее можно напрямую в орган, вынесший штраф, или через портал «Госуслуг». Он подчеркнул, что при наличии уважительной причины можно восстановить пропущенный срок обращения.

В конце января Мособлдума в первом чтении приняла законопроект о повышении максимальной суммы штрафа за парковку для юридических лиц в шесть раз — с 2,5 тыс. рублей до 15 тыс, рублей. Авторы инициативы поясняли, что нынешний лимит взыскания они считают слишком низким, учитывая оборот и прибыль компаний.

Необходимость такой меры объясняли тем, что фирмы злоупотребляют парковочными местами — занимают машино-места под загрузку и погрузку товара, а некоторые и вовсе превращают их в нелегальные торговые точки.