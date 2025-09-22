Если мигранты нарушат сроки регистрации в военных комиссариатах, новые федеральные законы о воинской обязанности дадут им возможность избежать утраты гражданства и оспорить решение военного ведомства о праве пребывания в России. Об этом рассказал «Инфо24» юрист Ашот Погосян.

В соответствии с поправками, которые подготовили российские парламентарии и поддержало правительство, недавно принявшие российское гражданство иностранцы, не зарегистрировавшиеся в военных комиссариатах, могут быть лишены российских паспортов.

Погосян отметил, что положения нового законопроекта коснутся всех иностранцев, вне зависимости от страны их происхождения.

«Исключения возможны только в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, например, в отношении тех, кто приехал из государств, у которых имеются соглашения с Россией о взаимном освобождении от призыва», — пояснил он.

В случае, если сотрудники военного комиссариата уличат гражданина в нарушении этой части законодательства, ими будет подано соответствующее обращение в Министерство внутренних дел, где будет приниматься решение о приостановке действия гражданского статуса в отношении того или иного лица, что может стать причиной лишения права на пребывание в стране.

Чтобы избежать таких последствий, отметил Погосян, необходимо добровольно явиться в военный комиссариат в течение 30-ти дней для своевременного устранения нарушений.

Помимо возможности лишения российского паспорта у самих нарушителей, в законопроекте также предусматривается распространение наказания за уклонение от службы на детей мигрантов, чей статус может быть приостановлен одновременно с родителями.

В законопроекте оговаривается исключение для несовершеннолетних, чьи вторые родители обладают гражданством России и не проходили через процедуру его прекращения, а также для сирот, которые находятся под попечительством организаций социальной поддержки.

По словам Погосяна, предложенная депутатами Госдумы инициатива имеет своей целью обеспечение добросовестного соблюдения прибывающими в Россию иностранцами соответствующих статуса гражданских обязанностей.

Юрист также выразил уверенность, что новые положения законов дадут возможность значительно увеличить уровень дисциплины в мигрантской среде, что также благотворно скажется на эффективности государственной системы мобилизационной готовности.