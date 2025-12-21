Южная Корея и Россия провели закрытые переговоры в Москве, где обсудили ядерную программу КНДР и другие вопросы безопасности Корейского полуострова. Об этом сообщают агентство Yonhap и The Korea Herald со ссылкой на источники.

Встреча состоялась на фоне усилий по урегулированию конфликта на Украине, а также стремления Сеула возобновить диалог с Пхеньяном.

Как пишет Yonhap, высокопоставленный чиновник южнокорейского министерства иностранных дел, курирующий вопросы северокорейской ядерной программы, недавно отправился в Москву для встречи с послом МИД России по особым поручениям Олегом Бурмистровым (в статье говорится, что он занимается вопросом ядерной программы Северной Кореи) и другими профильными должностными лицами. Их имена не приводятся.

Представитель Южной Кореи, по информации агентства, призвал Россию сыграть конструктивную роль в обеспечении мира на Корейском полуострове.

The Korea Herald уточняет, что встреча носила тайный характер, а дата и детали обсуждавшихся вопросов не раскрываются. Министерство иностранных дел в Сеуле отказалось подтвердить эту информацию.

Издание также сообщает, что посол Южной Кореи в России Ли Сок Бэ, эксперт по России, который ранее уже занимал эту должность с 2019 по 2022 год, поддерживает контакты с чиновниками российского МИД после возвращения на пост в ноябре.

Yonhap уточняет, что, вероятно, это первые переговоры между Москвой и Сеулом по вопросам, касающимся Северной Кореи, с октября 2024 года. Агентство напоминает, что отношения России и Южной Кореи ухудшились осенью 2024 года после того, как южнокорейская разведка обвинила Пхеньян в отправке войск на территорию РФ.

Последний раз публичные консультации по северокорейской ядерной проблеме между дипломатическими ведомствами двух стран были в феврале 2024 года, напоминает The Korea Herald. Тогда главный южнокорейский ядерный переговорщик Ким Гун встречался с замглавы МИД России Андреем Руденко.

Учитывая тесные связи России с Северной Кореей, Южная Корея, вероятно, полагает, что Москва может сыграть решающую роль в обеспечении возвращения Пхеньяна к диалогу, пишет Yonhap.

Сеул также мог использовать встречу для того, чтобы выразить свое беспокойство по поводу военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, которое он рассматривает как потенциальную угрозу безопасности Корейского полуострова, считает агентство.

The Korea Herald пишет, что в последнее время администрация южнокорейского лидера Ли Чжэ Мёна удвоила усилия по подготовке к различным сценариям на фоне стремления президента США Дональда Трампа прекратить конфликт на Украине.

«Дальнейшее развитие конфликта может сказаться не только на отношениях между Сеулом и Москвой, но и на перспективах возобновления диалога между Соединенными Штатами и Северной Кореей», — говорится в статье.

В частности, во время недавнего политического брифинга для президента Ли Чжэ Мёна южнокорейское министерство иностранных дел заявило, что будет внимательно следить за переговорами по урегулированию конфликта на Украине и добиваться конструктивной роли России в вопросах, связанных с Корейским полуостровом, одновременно прилагая усилия по восстановлению отношений с Москвой, отмечает Yonhap.

Как пишет The Korea Herald, в МИД Южной Кореи заявили, что Сеул «продолжит прилагать дипломатические усилия для прекращения сотрудничества между Северной Кореей и Россией, нарушающего резолюции Совета Безопасности ООН, и побуждать Россию играть конструктивную роль в деле мира и стабильности на Корейском полуострове».

Министерство также пообещало сосредоточиться на «продолжении и расширении стратегической коммуникации между правительствами» двух стран, продолжив обсуждения для изучения возможностей постепенного сотрудничества — начиная с неделикатных областей — с учетом нынешних ограничений, включая санкции против России.

Министр иностранных дел Чо Хён пояснил, что сценарии, затрагивающие как переговоры Москвы, Киева и Вашингтона, так и будущее Украины после прекращения боевых действий, обсуждались в ходе закрытого политического брифинга в пятницу с участием президента Ли Чжэ Мёна и министра по объединению Чон Дон Ёна.