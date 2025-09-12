Силы ПВО в ночь на 12 сентября сбили 221 беспилотник, сообщили в Минобороны России. Больше всего, 85 дронов, было ликвидировано над Брянской областью.

По данным ведомства, 42 беспилотника уничтожили над Смоленской областью, 28 — над Ленинградской областью, 18 — над Калужской областью, 14 — над Новгородской областью, 9 — над Орловской областью, 9 — над Московским регионом, 7 — над Белгородской областью, по три дрона над Ростовской и Тверской областями и по одному — над Псковской, Тульской и Курской областями.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее сообщил, что над регионом сбили более 30 беспилотников. В результате атаки произошло возгорание на одном из судов в порту Приморск. Кроме того, было зафиксировано падение осколков и обломков дронов во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также — вне населенных пунктов в Ломоносовском районе.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы ПВО уничтожили дроны над Волгодонском, Каменскими Багаевским районами.

«В Багаевском районе повреждения получили частный дом с забором и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба. Ее повреждение было оперативно устранено специалистами газовой службы», — сказано в сообщении главы региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что обстановка продолжает оставаться непростой не только в приграничье, но и в Белгородском районе и Белгороде. По его словам, накануне в результате атаки дронов погиб человек.

«За 2 дня в Белгороде и районе было ранено 18 мирных жителей, из них — двое детей. Всего в области ранения получили 24 человека. Всем им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал Гладков.