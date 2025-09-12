В результате атаки беспилотников на Ленинградскую область пожар произошел на одном из судов в порту Приморск, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Дрозденко. По его данным, силы ПВО сбили более 30 дронов над регионом.

«В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения», — говорилось в сообщении губернатора.

Позже он уточнил, что ликвидировано открытое горение судна, угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет.

По данным Дрозденко, зафиксировано падение осколков и обломков дронов во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также — вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Отражение атаки продолжается.

Глава региона отметил, что пострадавших нет.

Кроме того, временно ограничена регистрация на рейсы внутренних линий в петербургском аэропорту Пулково.

«Частично ограничена регистрация на рейсы внутренних линий. Это вынужденная мера для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале аэропорта. Мы продолжим оперативно информировать вас о ситуации в аэропорту», — говорится в сообщении Пулково.

В ночь на 12 сентября в аэропорту Пулково также вводились введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Пулково предупредили, что из-за ограничений возможны изменения в расписании. По данным онлайн-табло аэропорта на 06:10, задерживался вылет около 30 рейсов.

Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных авиарейсов.