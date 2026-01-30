Если упавший с крыши снег или лед повредил машину, ее владелец вправе потребовать компенсацию ущерба с владельца здания, заявил «Ленте.ру» практикующий юрист компании «Волан М» Виталий Коняхин.

Ответственность за ущерб, причиненный наледью с крыши, несет владелец конкретного здания или управляющая организация — чаще всего жилищно-коммунальная служба. По закону она или собственник обязаны обеспечить своевременную очистку кровли от снега и льда, напомнил эксперт.

По его словам, хозяин поврежденной машины вправе претендовать на «справедливую компенсацию». Чтобы повысить шансы на ее получение, надо быстро и четко выполнить план из трех пунктов:

Заснять повреждения на фото и видео, найти очевидцев, обратиться в полицию для составления протокола и задокументировать факт и обстоятельства происшествия. Направить письменную претензию управляющей компании, которая обязана отреагировать — зафиксировать ущерб и убрать наледь. Обратиться в независимую экспертную компанию для оценки стоимости ремонта поврежденного автомобиля — на случай судебного разбирательства.

Если управляющая компания не реагирует на претензию или отказывается брать на себя ответственность, надо пожаловаться на нее в надзорный орган — Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), которая заставит устранить нарушения.

«Также может быть целесообразно уведомить органы местного самоуправления, если речь идет о грубом нарушении правил безопасности», — добавил Коняхин.

Крайней мерой он назвал обращение в районный суд общей юрисдикции по месту регистрации УК. По словам эксперта, в случае необходимости можно прибегнуть к дополнительной помощи юристов для подготовки и подачи иска.

В марте 2025 года в Махачкале мать с маленьким ребенком на руках пострадали при падении ледяной глыбы с крыши жилого дома. У женщины оказалась проломлена голова. Младенец выпал из ее рук, когда она потеряла сознание, но не получил серьезных травм.