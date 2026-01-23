Удаленно работающие сотрудники имеют полное право на компенсацию за внеурочную нагрузку. Чтобы ее получить, надо зафиксировать факт переработки, объяснила «Ленте.ру» директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По ее словам, работа в дистанционном формате регламентирована требованиями трудового законодательства. Внеурочная работа — это выполнение задач за пределами установленной продолжительности рабочего времени по инициативе работодателя, напомнила эксперт.

«Если у вас установлен график, все, что выходит за эти рамки, является сверхурочной работой и подлежит повышенной оплате либо компенсации временем отдыха», — объяснила она.

Чтобы сотрудник смог доказать факт переработки, его необходимо зафиксировать — в виде письма на корпоративную электронную почту, сообщения в рабочем чате или задачи на внутреннем портале. В любом случае необходимо письменное подтверждение, подчеркнула Ганькина.

«Желательно, чтобы было видно время постановки задачи и ожидание ее выполнения вне рабочего дня», — уточнила эксперт Роскачества.

Если работодатель регулярно дает удаленному сотруднику поручения на нерабочее время, следует письменно попросить его оформить сверхурочную работу официально — прописать в трудовом договоре, что рабочий день ненормированный. В этом случае предусмотрен дополнительный оплачиваемый отпуск не менее трех дней, добавила Ганькина.

Россияне массово перешли на удаленный формат работы в период пандемии коронавируса, когда власти вводили режим самоизоляции и принимали другие меры для снижения заболеваемости. В 2023 году, когда COVID-19 перешел в разряд сезонных вирусных инфекций, многие работодатели стали вновь требовать, чтобы сотрудники работали в офисе.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов пояснял RTVI, что офисный труд предпочтителен для работодателя, поскольку более понятен и контролируем. Однако, по словам эксперта, после пандемии широкое распространение получил компромиссный вариант — гибридный режим, при котором сотрудник большую часть времени работает удаленно, но периодически приезжает в офис.