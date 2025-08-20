Согласно официальным данным, приведенным в национальном сборнике «Статистика образования Казахстана», в 2024 году количество школ с обучением на казахском языке увеличилось на 18 учебных заведений, а на русском языке сократилось на 190 единиц.

Язык обучения выбирают родители

«Министерство просвещения Казахстана не намерено закрывать классы, где обучение проходит на русском языке, несмотря на то, что, согласно статистике, все больше граждан республики выбирают для детей обучение на казахском языке», — заявил на брифинге в правительстве Казахстана министр просвещения Гани Бейсембаев.

Следует учитывать, что в Казахстане есть три типа образовательных учреждений — с преподаванием только на казахском языке, с преподаванием только на русском языке, а также школы со смешанным типом преподавания, когда в одной параллели часть классов учится на русском языке, часть на казахском. И по итогам последних пяти лет именно такие школы показали наибольший прирост — их количество увеличилось на 104 учебных заведения. Кроме того, по физическому количеству учащихся они, начиная с 2022/2023 года обгоняют школы с обучением на казахском языке.

Резкий рост количества школ со смешанным типом преподавания обусловлен активно идущими в Казахстане процессами урбанизации. Особенно в крупных городах, учитывая их интернациональный характер (доля казахов в стране около 71%), как правило, нерационально иметь школу с преподаванием только на одном языке, и в большинстве учебных заведений есть как классы с обучением на казахском языке, так и на русском.

Это касается не только государственного сектора образования, к которому относится 91% всех школ, но также и частных образовательных учреждений. Школы такого типа дают родителям возможность выбрать для своих детей наиболее оптимальный язык обучения, что подтвердил и министр просвещения.

«Выбор класса осуществляет родитель, поэтому по выбору открываются классы с необходимым языком обучения. Специальных каких-то программ по открытию, по закрытию государство не имеет. Это естественный процесс, самое главное — в любых организациях образования наша задача обеспечить качественное обучение», — заявил Гани Бейсембаев

Где закрываются русские школы

Если же говорить о сокращении количества школ с преподаванием только на русском языке, то действительно сокращается как их число (с 1160 в 2020/2021 до 970 в 2024/2025 учебных годах), так и количество детей в них обучающихся. За последние пять лет эта цифра составила почти 85 тысяч человек (394.645 учащихся в 2020/2021 учебном году и 310.548 в 2024/2025).

За последние пять лет число учащихся в классах с казахским языком выросло на 1%. При этом число детей, получающих образование на русском языке, увеличилось почти на 122 тысячи за счет школ со смешанным типом преподавания. Число детей казахской национальности выбирающих родной язык в качестве основного для обучения в процентном отношении сократилось с 84,62% до 83,82%. И точно на такую же величину увеличилось число детей-казахов (с 15,34% до 16,14%) выбравших в качестве языка обучения русский.

Стоит отметить, что подавляющие большинство школ с русским языком обучения — 710 из оставшихся 970 — расположены в сельской местности в основном в северных и центральных регионах Казахстана, из которых в последние 25 лет люди уезжают. Это малокомплектные школы, в которых учится всего 75 тысяч детей. Тогда как в 260 городских школах насчитывалось 235,7 тысячи учащихся.

Собственно, и закрытые школы с обучением на русском языке находятся в основном в сельской местности и были закрыты по причине того, что для них не набирается достаточного количества учеников.

Правда есть три региона Казахстана (Кызылординская, Улытауская области и Шымкент), где вообще не осталось школ с преподаванием только на русском языке. Компенсировать это должно заключенное в 2023 году межправительственное соглашение которое предусматривает, что Россия построит по одной школе в этих регионах.