Госпиталь во вьетнамском Хошимине отказывается отдавать тело погибшего в результате ДТП российского туриста Дениса Новикова его семье, пока та не заплатит почти 2 млн рублей за оказанные медицинские услуги. Родственники мужчины объявили сбор средств через соцсети, сообщение об этом размещено в паблике «Некрологи. Кунгурский муниципальный округ» в VK.

Историю гибели Новикова описывает пермский портал 59.RU. По его данным, 46-летний житель Кунгура и его жена Альбина поехали во Вьетнам по туристической путевке в конце декабря 2025 года, оставив дома 16-летнюю дочь. Супруги долго выбирали место для новогоднего отдыха, ориентируясь в первую очередь на доступную цену.

29 декабря Новиков с женой поехали кататься по побережью на арендованном скутере. «Там всем их дают. У Дениса были российские права», — рассказала журналистам мать погибшего туриста Светлана Мальцева.

По ее словам, Новиков не справился с управлением в рано наступивших сумерках. В результате аварии он получил множественные травмы, включая разрыв селезенки с обильной потерей крови. Его жена Альбина отделалась ушибами.

Пострадавшего россиянина забрали в ближайшую больницу, где врачи заявили, что не могут ему помочь. Оттуда Новикова повезли в Хошимин — крупнейший город Вьетнама, расположенный на юге страны. Транспортировка заняла четыре часа.

В хошиминском госпитале Дениса прооперировали и ввели в искусственную кому. Медики делали оптимистичные прогнозы по его состоянию, но 3 января состояние мужчины резко ухудшилось. Он умер, не приходя в сознание.

Тело россиянина отправили в местный морг и отказываются передавать родственникам для захоронения, требуя сначала оплатить счет за операцию и другие услуги.

По словам матери Новикова, общая сумма задолженности, счет на которую выставил госпиталь, составляет 1,92 млн рублей. «Это огромные деньги. Альбина остается все еще во Вьетнаме. Местные помогают ей даже едой. Она сказала, что готова на коленях просить главного врача снизить сумму долга», — поделилась Светлана.

Телеграм-канал Baza приводит другие данные: по его версии, задолженность Новиковых перед госпиталем составляет 300 млн донгов — около 930 тысяч рублей по текущему курсу. В рамках турпутевки у супругов был оформлен полис медицинского страхования, но выдавшая его компания якобы отказалась оплачивать госпитализацию Дениса под предлогом того, что авария на байке — «не страховой случай».

Страховые компании покрывают стоимость лечения после ДТП на мотобайке во Вьетнаме, если в полис включена опция «Активный отдых/Спорт». Стандартная туристическая страховка, входящая в путевку, — самая дешевая, в ней такой опции нет. Кроме того, водитель скутера должен иметь действующие права категории «А» (в том числе российские) и ехать в шлеме.

Порталу 59.RU мать Новикова сообщила, что семья планирует кремировать его во Вьетнаме, а потом привезти урну с прахом на родину и захоронить, поскольку транспортировка тела стоит слишком дорого. По словам женщины, кремация обойдется в 400 тысяч рублей (Baza называет другую цену — 355 тысяч рублей). В сообщении о сборе средств в кунгурском паблике конкретные суммы не указаны: там говорится только об «огромном счете» и «больших деньгах».