В Красноярске задержали гендиректора оборонного АО «Красноярский машиностроительный завод» («Красмаш», входит в «Роскосмос») Александра Гаврилова, сообщают NGS24.RU и РИА Новости со ссылкой на источники.

Как рассказал собеседник РИА Новости, в конце апреля Гаврилов был взят под стражу по уголовному делу о растрате. По данным источника агентства, сейчас гендиректор предприятия находится в красноярском СИЗО.

3 мая о задержании Гаврилова со ссылкой на собственные источники сообщил депутат красноярского горсовета от ЛДПР Иван Петров. По его данным, поводом для уголовного дела в отношении гендиректора «Красмаша» стало подозрение в получении взятки в размере 3 млн рублей. Сотрудники завода рассказали, что на предприятии уже две недели работают следователи, написал Петров.

Официально правоохранительные органы не сообщали о задержании Гаврилова. Руководство «Красмаша» также не давало комментариев.

Александр Гаврилов возглавил АО «Красноярский машиностроительный завод» в августе 2018 года. До этого, с 2005 года, занимал на предприятии различные руководящие должности.

В конце марта 2026 года Гаврилова переизбрали главой красноярского отделения Союза машиностроителей России, отмечает «Сибирский экспресс». Кроме того, в этом году он подал заявку на участие в праймериз «Единой России» перед выборами в заксобрания Красноярского края.