В Красноярске задержали гендиректора оборонного АО «Красноярский машиностроительный завод» («Красмаш», входит в «Роскосмос») Александра Гаврилова, сообщают NGS24.RU и РИА Новости со ссылкой на источники.
Как рассказал собеседник РИА Новости, в конце апреля Гаврилов был взят под стражу по уголовному делу о растрате. По данным источника агентства, сейчас гендиректор предприятия находится в красноярском СИЗО.
3 мая о задержании Гаврилова со ссылкой на собственные источники сообщил депутат красноярского горсовета от ЛДПР Иван Петров. По его данным, поводом для уголовного дела в отношении гендиректора «Красмаша» стало подозрение в получении взятки в размере 3 млн рублей. Сотрудники завода рассказали, что на предприятии уже две недели работают следователи, написал Петров.
Официально правоохранительные органы не сообщали о задержании Гаврилова. Руководство «Красмаша» также не давало комментариев.
Александр Гаврилов возглавил АО «Красноярский машиностроительный завод» в августе 2018 года. До этого, с 2005 года, занимал на предприятии различные руководящие должности.
В конце марта 2026 года Гаврилова переизбрали главой красноярского отделения Союза машиностроителей России, отмечает «Сибирский экспресс». Кроме того, в этом году он подал заявку на участие в праймериз «Единой России» перед выборами в заксобрания Красноярского края.
АО «Красноярский машиностроительный завод» — одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России, входит в «Роскосмос», дочерняя структура АО «ГРЦ Макеева». Основной вид деятельности «Красмаша» — производство межконтинентальных баллистических ракет. Предприятие специализируется на создании всех видов производства и технологий, необходимых для ракетно-космической продукции. В частности, на заводе занимаются обработкой титана и титановых сплавов для медицинской техники, указано на сайте «Красмаша».
В конце апреля АО «Красмаш» попал в 20-й пакет санкций Евросоюза.