Подозреваемого в стрельбе в американском Брауновском университете задержали в отеле на окраине города Провиденс, сообщает СNN со ссылкой на своих корреспондентов, работающих на месте происшествия. Жертвами атаки стали по меньшей мере двое студентов, которые в аудитории готовились к предстоящему экзамену.

Информацию о задержании подозреваемого подтвердил директор по связям с общественностью мэра Провиденса Джош Эстрелла. По его словам, мужчина находится под стражей, его допрашивают.

«По меньшей мере 20 полицейских, сотрудников Службы маршалов США и агентов ФБР вошли в гостиничный номер недалеко от аэропорта Провиденса», — сообщили репортеры CNN.

Когда они попытались выяснить, связана ли эта операция с расследованием стрельбы, сотрудник Службы маршалов США сообщил, что они задержали человека, «причастного» к инциденту. «Это небольшой штат. Сопоставьте факты», — добавил он. Несколько сотрудников правоохранительных органов заявили журналистам, что отель является местом преступления.

Администрация Брауновского университета объявила об отмене «режима самоизоляции», в рамках которого на большей части территории кампуса людям запрещалось покидать здания.

«Однако полицейская работа продолжается в районах, которые по-прежнему считаются местами совершения преступлений. Обратите внимание, что доступ в эти районы кампуса по-прежнему ограничен», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте вуза.

Здание, в котором произошла стрельба, и расположенные рядом строения все еще оцеплены полицией. Всех людей оттуда вывели вскоре после инцидента, и им пока запрещено возвращаться, даже если речь идет об общежитиях.

Президент университета Кристина Х. Паксон уточнила, что все погибшие и раненые являются учащимися вуза. По ее словам, одного пострадавшего после оказания медпомощи выписали из больницы. Там остаются шестеро раненых в стабильном критическом состоянии, один человек в критическом и еще один — в стабильном состоянии.

Все экзамены, при подготовке к которым на студентов было совершено нападение, отложены. Ранее сообщалось, что власти планируют провести проверку обеспечения безопасности в университете, поскольку двери в учебный корпус, где произошла стрельба, были не заперты и не охранялись, и убийца беспрепятственно проник внутрь.

Местом преступления стала аудитория №166 в семиэтажном учебном корпусе в восточной части кампуса, где находятся учебные помещения инженерного и физического факультетов. Жертвы собрались на занятие по подготовке к итоговому экзамену по курсу «Основы экономики».

По данным CNN, это ЧП — первый шутинг в учебном заведении в Род-Айленде по меньшей мере с 2008 года. В целом по стране с начала 2025 года произошло уже более 70 таких инцидентов.