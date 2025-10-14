В Белгородской области задержали заместителя прокурора региона Дмитрия Смирнова. На этот пост он был назначен в конце сентября.

Как сообщили в прокуратуре, Смирнов был задержан после проведения проверки и возбуждения уголовного дела.

«Он подозревается в совершении коррупционного преступления и уволен из органов прокуратуры», — отметили в ведомстве.

С марте 2022 года по сентябрь 2025-го Смирнов был прокурором города Всеволожска Ленинградской области. В сентябре 2025 года был назначен заместителем прокурора Белгородской области.

Как пишет 47news.ru, Смирнов подозревают в получении взятки в особо крупном размере, а для возбуждения дела против него требовалась санкция генпрокурора.

Материалы обвинения, по данным издания, связаны делом против замглавы администрации Морозовского городского поселения Ленинградской области Денисом Крайновым и заместителем главы администрации Всеволожского района Алексеем Кондрашиным, которые были арестованы в марте 2025 года. Их среди прочего обвиняют в даче взятки.

По информации 47news.ru, Кондрашин и Крайнов решили приобрести земельный участок под индивидуальное жилое строительство площадью 3,78 га на расстоянии примерно в 1 км от Ладожского озера.

Они выставили эту землю на продажу, а покупателем должен был стать связанный с ними бизнесмен, несмотря на то, что это незаконно, отмечается в статье.

«По этому факту чуть позже, летом 2023 года, в прокуратуру поступило заявление о проведении проверки. Как утверждает следствие, прокурор потребовал передать ему вознаграждение за то, что он не будет досконально изучать детали контракта. И вообще — признавать сделку недействительной или привлекать к ответственности лиц, организовавших незаконную продажу земельного участка», — пишет издание.

В итоге Крайнов и Смирнов якобы договорились о сделке, а в деле фигурирует сумма в 2 млн рублей, утверждает 47news.ru.