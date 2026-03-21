Лефортовский районный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора общества «Знание», директора центра знаний «Машук» Антона Серикова, сообщают РБК и «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к следствию. По информации собеседников изданий, его задержали сотрудники ФСБ по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.

Серикова задержали 18 марта сотрудники ФСБ, через два дня суд отправил его под стражу до 18 мая, пишет РБК. Собеседники издания рассказали, что он находится в заключении в СИЗО «Лефортово».

По данным РБК и «Ведомостей», Серикову предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК). По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Следственные и правоохранительные органы не комменнтировали сообщения о задержании Серикова. С чем могут быть связаны претензии силовиков к нему, пока неизвестно. Следователи проводили проверку в отношении его деятельности, пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника.

Номер телефона Серикова недоступен уже несколько дней, отмечает РБК. Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль переадресовал запрос РБК в пресс-службу организации. Там на запрос издания не ответили.

Ожидалось, что 19 марта Сериков выступит в рамках образовательного фестиваля «ОбрФест», который прошел в Сочи. Выступление в итоге не состоялось.

Что известно об Антоне Серикове

Антону Серикову 45 лет, он родился в августе 1980 года в Ростове-на-Дону. В 2002 году окончил Ростовский государственный университет по специальности «социология», защитил кандидатскую диссертацию, закончил докторантуру Южного федерального университета (ЮФУ). Позже получил дополнительное образование в МГИМО и Школе управления «Сколково». Закончил курсы ректоров «Новые лидеры высшего образования», в РАНХиГСе — высшую школу госуправления.

Карьерный путь Сериков начал в ЮФУ, где с 2005 года работал преподавателем. Впоследствии занимал должности заведующего лабораторией, декана и заместителя директора по научной работе и экспертной деятельности. В 2018 году стал финалистом конкурса «Лидеры России». После этого был приглашен на работу в управление внутренней политики администрации президента, где стал руководителем департамента организационного обеспечения. Затем перешел в АНО «Россия — страна возможностей», где занимал должность заместителя генерального директора и курировал направление по взаимодействию с партнерами.

В 2022 году Сериков был назначен руководителем образовательного центра «Машук». Позднее стал заместителем гендиректора общества «Знание» по образовательной деятельности.