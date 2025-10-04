В Якутии двое девушек-подростков задержаны по подозрению в убийстве женщины и ребенка в столице республики. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. По данным SakhaDay и телеграм-канала Baza, жертвами стали вдова и сын бывшего зампреда якутского госкомитета по занятости населения, участника военной операции Саввы Михайлова, умершего в 2023 году.

Тела 40-летней женщины и ее 11-летнего сына были обнаружены в их квартире в Якутске 3 октября. На месте убийства следователи обнаружили нож и молоток, следует из опубликованного ведомством видео. Сотрудники СК выясняют мотивы преступления и его обстоятельства.

По данным из открытых источников, убитую звали Валерия Протопопова-Михайлова. Она работала с бойцами СВО в качестве психолога, была секретарем первичной партийной организации №16 (КПРФ) Якутска.

Задержанные — дочь Протопоповой и ее подруга. Как пишет SakhaDay, «по неофициальной информации, в семье произошла ссора». Девочка якобы тяжело переживала смерть отца (Михайлова), была в «глубокой депрессии» и работала с психологом, утверждает Baza со ссылкой на друга семьи. Окружающие описывают ее как замкнутого ребенка, добавляет телеграм-канал.

Задержанным девушкам по 16 лет, сообщает «Якутия. Инфо». Издание утверждает, что обе они «сами по себе агрессивные, считают себя изгоями». В публикации утверждается, что подростки «предварительно сговорились и распределили роли — кто будет бить ножом, кто молотком», а во время убийства «менялись орудиями преступления». При этом замысла убивать мальчика у них якобы изначально не было, пишет портал.

По словам источника «Якутия. Инфо», обе задержанные дали признательные показания, но «после встречи с родителями и адвокатами вторая подозреваемая пошла в отказ».

Как пишет «КП — Якутия», дочь Михайлова была «окружена любовью родителей», которые называли ее «лапочка дочка», «наша принцесса» и «главная в семье».

Газета утверждает, что раньше Валерия Протопопова и ее дочь были близки, «устраивали женские дни, когда вместе ходили по магазинам, кафе, наслаждались обществом друг друга, болтали обо всем». После смерти мужа на страницах Валерии стало меньше контента с девочкой, они «будто бы отдалились», пишет издание.

Кто такой Савва Михайлов

Савва Михайлов был общественным и политическим деятелем Якутии. В 2022 году его мобилизовали для участия в военной операции, но, как писало издание SakhaDay, не отправили на фронт, оставив «в режиме ожидания». В итоге Михайлов отправился в зону СВО добровольцем.

После выборов в Госсобрание Якутии (Ил Тумэн) в сентябре 2023 года прошедший в парламент от КПРФ Иннокентий Романов заявил, что отдаст свой мандат Михайлову.

«У него больные дети, он сам больной весь. Мы попросту спасаем товарища от СВО. <…> Человеку нужна помощь. Ну какие могут быть амбиции, если у него дети-инвалиды?» — объяснял Романов «Якутску вечернему».

Сам Михайлов, которому на тот момент была предоставлена временная отсрочка от службы, говорил, что в случае получения мандата уже не вернется в зону военной операции.

Романов, однако, позже изменил свое решение, заявив, что «с самого начала» не хотел передавать свой мандат Михайлову и планировал «помочь ему освободиться другими способами».

По словам Романова, его «избиратели и ряд известных коммунистов» были недовольны намерением передать мандат Михайлову. Он также объяснил, что оставшись дома, политик «репутацию бы себе здорово подмочил».

«Зачем Савва вообще принял решение ехать в зону СВО, если у него такое сложное положение в семье? Зачем, спрашивается. Это был его выбор. А теперь мы виноваты, что он сражается, а мы не можем его освободить», — заявил Романов «КП — Якутск».

Валерия Протопопова, комментируя отказ передавать мандат ее мужу, заявила, что «три старика испугались, молодого, сильного, умного конкурента». Сам Михайлов назвал «подлостью» столь резкое изменение планов относительно его депутатства и вернулся на военную операцию.

В октябре 2023 года Михайлова госпитализировали на экстренное лечение в Военно-медицинскую академию им. Кирова в Петербурге. Первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев утверждал, что заболевание связано с пищеварением. Супруга Михайлова просила в соцсетях о помощи. Она жаловалась, что врачи «почти отказались» от ее мужа и «футболят» его между отделениями.

8 ноября Михайлов умер «после тяжелой, скоротечной болезни», сообщило постпредство Якутии при президенте России. В июле 2024 года президент России Владимир Путин удостоил политика ордена Мужества посмертно, награда была вручена его жене.