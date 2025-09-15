Следователи задержали подозреваемых по делу об аварии на канатной дороге «Мир — Гарабаши» на Эльбрусе, в результате которой погибли три человека, сообщает СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике. Дело было заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть людей (ч.3 ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, оборудование канатной дороги эксплуатировались ООО «МКД Эльбрус». 15 сентября следователи задержали директора и главного инженера этого предприятия, они отвечали за обслуживание оборудования и безопасность оказываемых услуг.

Кроме того, были опечатаны технические помещения станций канатной дороги и прекращена ее эксплуатация на всем протяжении трассы.

«Следователями продолжается производство-следственные действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в СК.

Авария на канатно-кресельной дороге на горе Эльбрус произошла 12 сентября, в результате нее погибли трое и получили различные травмы несколько граждан. По информации ГУ МЧС Кабардино-Балкарии, в момент ЧП на канатной дороге находились 37 человек, 35 из них эвакуировали.

