В Рязанской области приостановлено движение поездов из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры, сообщает Московская железная дорога (МЖД). По данным губернатора Павла Малкова, за ночь над регионом были уничтожены девять беспилотников.

7 марта на перегоне Рязань-1 — Лесок произошло отключение напряжения контактной сети. Движение поездов открыто по одному пути. С задержкой следуют 11 пассажирских поездов: из них восемь отправляются в Москву, два — из столицы, еще один — из Санкт-Петербурга в Оренбург.

«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим», — сказано в сообщении МЖД.

Малков заявил, что после атаки беспилотников повреждена крыша частного дома, пострадавших нет. По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы.

По данным Минобороны, всего за прошедшую ночь над регионами России было уничтожено 124 украинских беспилотника. Наибольшее число дронов (29) сбили над Брянской областью. 15 — над Орловской, 11 — над Белгородской областью, девять — над Рязанской, восемь — над Калужской и семь — над Воронежской.

По шесть дронов уничтожили над Курской, Ростовской, Волгоградской областями и над Крымом. По пять — над Тульской и Самарской областью. По три БПЛА ликвидировали над Липецкой областью и над Подмосковьем; один из них летел в сторону Москвы. По два беспилотника сбили над Саратовской и Ульяновской областями, один — над Ивановской.

О том, что уничтожен БПЛА, летевший на Москву, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в 3:23 ночи. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Украина атаковала Выгоничский и Брасовский районы. В результате на территории АПХ «Мираторг» было повреждено административное здание, а в Брасовском районе — склад агрохолдинга «Охотно».

Глава Орловской области Андрей Клычков написал, что после падения обломков в Орле повреждены фасад и остекление многоквартирного дома. Пострадавших нет, отметил он.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что в результате падения обломков БПЛА пострадал один мужчина. Он госпитализирован. Повреждений на промышленных, социальных, жилых объектах, по его словам, нет.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в Ельце дрон упал рядом с многоквартирным домом. Поскольку боевая часть беспилотника сохранилась, жителей четырех домов эвакуировали в пункт временного размещения.