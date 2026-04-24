Индийский МИД раскритиковал публикацию президента США Дональда Трампа, в которой приводилось высказывание консервативного радиоведущего Майкла Сэвиджа, назвавшего Индию «адской дырой». Об этом сообщают Al Jazeera и The Guardian.

Речь идет о четырехстраничном тексте, представляющем собой расшифровку выступления Сэвиджа в его подкасте. Трамп без комментариев репостнул материал в своей сети Truth Social.

В нем ведущий критиковал право на гражданство по рождению в США, которое Трамп добивается ограничить. «Ребенок здесь становится мгновенным гражданином, и тогда они привозят всю семью из Китая, Индии или какой-нибудь другой адской дыры на планете», — говорилось в тексте.

Сэвидж также без доказательств обвинял индийских иммигрантов в IT-отрасли в том, что они не нанимают белых американцев, и ошибочно утверждал, что приезжие из Индии плохо владеют английским. Трамп дополнительно опубликовал видео с Сэвиджем.

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, комментируя репост американского президента, заявил, что «высказывание явно безграмотное, неуместное и сделано в дурном вкусе». По его словам, оно «совершенно не отражает реальности индийско-американских отношений, которые долгое время строились на взаимном уважении и общих интересах».

Посольство США в Нью-Дели отреагировало цитатой Трампа: «Президент говорил: “Индия — великая страна, и на ее вершине — мой очень хороший друг”». МИД Китая — страна также упомянута в посте Сэвиджа — комментариев не давал.

Главная оппозиционная партия Индии «Индийский национальный конгресс» назвала словосочетание «адская дыра» «крайне оскорбительным и антииндийским».

«Это задевает каждого индийца. Премьер-министр Нарендра Моди должен поднять этот вопрос с президентом США и выразить решительный протест», — говорится в заявлении партии в X.

Конгрессмен-демократ Ами Бера, родители которого — индийские иммигранты, назвал пост «оскорбительным, невежественным и недостойным занимаемой должности».

«Президент Трамп, родившийся в богатстве и привилегиях, никогда не знал тех трудностей, через которые прошли многие семьи иммигрантов», — сказал он.

Организация Hindu American Foundation заявила, что обеспокоена «ненавистнической расистской тирадой» и предупредила, что подобные высказывания «разжигают ненависть и подвергают опасности наши общины в то время, когда ксенофобия и расизм и без того на рекордно высоком уровне».

Скандал разразился на фоне запланированного на следующий месяц визита госсекретаря Марко Рубио в Индию — он должен был снять напряженность между странами. По данным индийского правительства, в США проживают около 5,5 млн человек индийского происхождения — это одна из крупнейших азиатских диаспор в стране.

Отношения двух стран и прежде были неровными. Ранее Трамп ввел против Индии одни из самых высоких пошлин, часть которых позднее была отменена. Он также настаивал на том, что выступил посредником в прекращении огня между Индией и Пакистаном в ходе четырехдневного вооруженного конфликта, однако Нью-Дели отвергает любые заявления о посредничестве третьей стороны.

В сентябре Трамп подписал указ, вводящий пошлину в 100 тыс. долларов за выдачу новых виз H-1B — категории, которую американские компании широко используют для найма индийских разработчиков.

Министр торговли Индии Пиюш Гоял в октябре дал понять, что Нью-Дели не будет торопиться с торговым соглашением. «Мы не заключаем сделки в спешке, и мы не заключаем сделки с жесткими сроками или под дулом пистолета», — сказал он.

Трамп неоднократно использовал оскорбительные выражения в адрес других стран и общин иммигрантов. В 2018 году он вызвал международный скандал, назвав Сальвадор, Гаити и африканские страны «странами-дырами». Кроме того, он называл сомалийских иммигрантов «мусором».