В Майкопе три недели искали 69-летнего пациента больницы, который внезапно пропал перед срочной операцией. В начале марта тело мужчины нашли в шахте лифта медучреждения, пишет «КП-Кубань» со ссылкой на родственников мужчины и правоохранительные органы. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В феврале пенсионера госпитализировали в республиканскую клиническую больницу Майкопа после посещения врача. 13 февраля ему предстояла срочная операция, однако в тот же день медсестра сообщила семье, что пациент пропал.

Приехав в больницу, родственники выяснили, что мужчина оставил свои вещи и покинул палату в тапочках, трико и безрукавке. Поиски усложняло то, что камеры видеонаблюдения на территории больницы не работали. Отследить мужчину по камерам на соседних улицах также не удалось.

«Мы рассматривали разные версии — испугался операции и уехал, познакомился с кем-то и его увезли из больницы, с собой у него было около 50 тысяч…», — рассказал племянник пенсионера.

Позднее к поискам подключились волонтеры и полиция — они обследовали лесополосы, заброшенные здания и водоемы в Майкопе. Согласно ориентировке, которую публиковал добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», пропавшего звали Вахтанг Торуа.

Мужчину искали и в больнице, однако смогли найти лишь 2 марта. К тому времени пациенты и сотрудники больницы начали жаловаться на неприятный запах рядом с лифтом — в его шахте и обнаружили тело Торуа. При этом во время поисков в администрации медучреждения родственникам заявили, что шахту якобы уже проверяли, рассказал «КП» племянник погибшего.

«По всей видимости, дядя вызвал лифт, но кабина не приехала, а двери открылись. Он зашел и упал вниз… Может, это был несчастный случай, а, может, нет», — отметил собеседник издания, добавив, что деньги его дяди пропали.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Адыгее Василию Ларину возбудить уголовное дело в связи с сообщениями о плохом содержании майкопской больницы.

Согласно релизу ведомства, по ночам там не работает освещение, а лифт регулярно ломается: останавливается либо открывает двери до прибытия кабины. В заявлении СК упоминается гибель 69-летнего пациента в результате падения в шахту.

СУ СК по Адыгее проводит доследственную проверку, лифт в больнице временно отключили, сообщили «КП» в пресс-службе ведомства.