Москва всегда содействует «снятию вопросов, когда речь заходит о перевирании фактов в отношении Азербайджана», а также регулярно передает коллегам «материалы азербайджанской блогосферы с откровенно антироссийскими материалами». Так официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге ответила на просьбу прокомментировать слова посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева. Ранее дипломат в комментарии для RTVI заявил, что отношениям двух стран препятствует «негативный информационный фон в отношении республики в российских СМИ».

«В российском информационном пространстве могу привести пример крайне позитивного фона, который, например, создавало такое средство массовой информации как Sputnik, работавшее, в частности, в Азербайджане. <…> Никогда никаких вопросов по повестке, по новостям, по мероприятиям, которое оно проводило, у азербайджанской стороны не было. К сожалению, азербайджанская сторона прекратила работу этого СМИ на территории своей страны», — ответила Мария Захарова на брифинге.

Официальный представитель МИД напомнила, что журналисты редакции «Sputnik Азербайджан» (ее исполнительный директор Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. — Прим. RTVI) были задержаны в Баку летом 2025 года и только несколько месяцев спустя смогли вернуться в Россию.

«Это средство массовой информации закрыли соответствующе силы в Баку — у них на этот счет была озвучена своя позиция, с которой мы согласиться никак не могли. Ну, а что тогда говорить?» — отметила Мария Захарова.

По ее словам, в Москве регулярно передают «азербайджанской стороне материалы блогосферы Азербайджана с откровенно антироссийскими материалами, не соответствующими действительности».

«Это не критика, это не точка зрения, это такая оголтелость под видом объективности. И азербайджанская сторона об этом знает — мы регулярно проводим соответствующие консультации и контакты, ставим эти вопросы и обмениваемся материалами. И я думаю, что и посол Азербайджана в Москве прекрасно знает, как мы содействуем снятию вопросов, когда речь идет действительно о перевирании фактов или недостойных материалах в отношении суверенного государства Азербайджан», — заявила официальный представитель МИД.

Как отметила дипломат, она может согласиться с послом Азербайджана «в той части, что сложившаяся в медиасфере ситуация требует выправления».

«Поэтому вновь призываем азербайджанскую сторону обсудить накопившиеся проблемы, наметить путь к их решению. Условно говоря, горячие линии решения вопросов существовали, существуют и прекрасно работают. Такой подход прекрасно соответствовал бы духу и букве Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной 22 февраля 2022 года президентами наших стран», — заключила Мария Захарова.

Ранее посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев, отвечая на вопрос RTVI о том, можно ли считать последние события новым кризисом в отношениях, заявил, что «Баку настроен на дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия с Москвой на принципах стратегического партнерства и союзничества».

Однако, по словам дипломата, «развитие союзнического взаимодействия и реализация положений Декларации <…> затруднительны в условиях крайне негативного информационного фона в отношении Азербайджана, который целенаправленно создается некоторыми российскими экспертами, блогерами и журналистами в их социальных сетях и СМИ».

По оценкам, которые привел Рахман Мустафаев, «сегодня как минимум 96 российских новостных порталов, Telegram- и YouTube-каналов и иных СМИ с многомиллионной аудиторией с той или иной периодичностью продвигают тезисы об Азербайджане как «недружественном» России государстве, и эта цифра растет с каждым днем».

17 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Азербайджана ведет «предварительное расследование по уголовному делу, возбуждённому по фактам публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Азербайджанской Республики, нарушению её территориальной целостности, разжиганию национальной ненависти и вражды, а также к терроризму».