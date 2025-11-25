Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично предложила финским властям озаботиться строительством туалетов на случай, если их «худшие фобии возьмут верх над разумом». Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для такой реакции стала публикация финской телерадиокомпании Yle, которая, ссылаясь на национальную пограничную службу, сообщила, что Финляндия возводит серьезное заградительное сооружение высотой в 4,5 метра буквально в одном метре от линии границы с Россией. При этом через каждые двадцать метров на нем будут установлены камеры видеонаблюдения, обеспечивающие постоянный мониторинг. Ожидается, что забор будет построен к лету 2026 года.

«Теперь властям Финляндии важно не забыть построить туалеты. Если их худшие фобии начнут брать верх над разумом — это единственное, что им пригодится», — сказала она.

Решение Финляндии возвести заградительное сооружение является продолжением ранее принятого финскими властями решения о полном закрытии границы с Россией в ноябре 2023 года. Официальным обоснованием для таких мер стал аргумент о несанкционированном потоке беженцев из третьих стран. При этом в Хельсинки прямо обвинили Москву в умышленном и целенаправленном направлении мигрантов к финляндско-российской границе, что российская сторона неоднократно и категорически отвергала.

В середине ноября Yle сообщила, что Финляндия проведет масштабные артиллерийские учения Northern Strike 225 на полигоне «Роваярви» в Восточной Лапландии, который расположен примерно в 100 километрах от границы с Россией.

Как отметил руководитель учений Киммо Руотсалайнен, эти маневры, которые стартовали 17 ноября и завершаются 25 ноября, являются наиболее крупными артиллерийскими и минометными стрельбами в северной Финляндии для призывников, которые будут демобилизованы в декабре.

В учениях были задействованы воинские подразделения из бригад «Кайнуу», «Пори», «Егер», а также силы пограничной охраны. Общая численность привлекаемых бойцов достигала около 2200 человек, а количество единиц техники составило примерно 500 единиц.