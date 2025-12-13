Президент Украины Владимир Зеленский шантажирует западных политиков, добиваясь от них согласования выгодных ему параметров урегулирования конфликта с Россией. Об этом в беседе с ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, возможность шантажировать западных союзников появилась у Зеленского благодаря их совместным коррупционным сделкам, которые проворачиваются в том числе под видом западной помощи Киеву.

«Он шантажирует всех. Просто настоящий террорист, как он есть — и по форме реализации, и по идеологии — привык всех шантажировать. Знает, кто в каких с ним коррупционных сделках со стороны Запада», — пояснила свою мысль Захарова.

Власти западных стран она назвала «наперсточниками», прокомментировав таким образом согласованное накануне решение ЕС о бессрочной блокировке российских активов.

Захарова также ответила на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС продолжит добиваться роста «издержек России» до окончания боевых действий на Украине.

«Судя по данным статистики, неуклонно растут издержки именно стран Евросоюза. А им Урсула какие сигналы посылает и за что наказывает? Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород», — сыронизировала представитель МИД РФ.

До этого на брифинге она обвинила западноевропейских политиков в русофобии и «яростном» препятствовании реализации дипломатических инициатив, которые «могли бы приблизить мир с учетом интересов России».

По словам Захаровой, власти стран ЕС «цинично врут» об экономической выгоде, которую якобы получают на фоне антироссийских санкций и других мер, принятых ими против Москвы. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что это противостояние принесло Европе и Западу в целом «гнилые плоды».

Захарова выразила уверенность в том, что «рано или поздно» люди на Западе осознают экономический ущерб, который нанесла их финансовому положению европейская помощь Украине. «Боевые действия финансируются из их налогов, из налогов граждан Западной Европы», — пояснила дипломат.