Государственный департамент США принудительно распространяет гражданство на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она написала в своей статье «Спасибо, не надо. Достаточно. Прекратите!» для газеты «Ведомости».

Захарова описала ситуацию, в которой работающему в США дипломату поступил звонок от сотрудника Госдепа с сообщением о том, что его несовершеннолетний сын является гражданином США. На возражение о том, что заявление на гражданство не подавалось, собеседник ответил, что паспорт был оформлен автоматически — по факту рождения и «помимо его воли».

По словам Захаровой, подобную дискриминационную практику в отношении российского дипперсонала американские власти применяют с 2023 года, «как будто специально закладывая мину» под президента США Дональда Трампа, чтобы «выставить его в глупейшем свете перед всеми». Статус навязывается несовершеннолетним под предлогом закрепленного в Конституции США «права почвы» и якобы ограниченного характера консульского иммунитета, говорится в статье.

Как считает Захарова, речь идет о попытке властей США оказывать давление на российских дипломатов на фоне «и без того хворающих российско-американских отношений». Это говорит о том, что сотрудники администрации Трампа «занимаются интригами» за его спиной, демонстрируя противоречивый подход к миграционной политике: одним Вашингтон отказывает даже при желании получить документы, а другим гражданство «впихивают насильно», рассуждает официальный представитель МИДа.

«Произвольное предоставление гражданства США детям сотрудников потенциально дает Вашингтону рычаг недобросовестного давления на наш персонал — вдруг ребенка похитят под предлогом, например, ювенального права или необходимости проверить его на предмет гендерного соответствия в рамках очередного витка «новой нормальности»? А таких примеров мы видим немало», — указывает Захарова.

Она отметила, что принудительные действия в отношении персонала дипмиссий РФ противоречат международному праву и соглашениям, которые гарантируют иммунитет от юрисдикции страны пребывания. Захарова также обращает внимание, что Госдеп обязан руководствоваться положениями двусторонней Консульской конвенции 1964 года в отношении сотрудников консульских учреждений. Этот договор предоставляет им более широкий объем иммунитетов, чем Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года.

Кроме того, согласно 24 статье Консульской конвенции 1964 года, консульское лицо или сотрудник консульского учреждения, а также члены их семей освобождаются от всех видов принудительных повинностей, продолжает Захарова. Более 60 лет эту статью применяли как исключающую возможность принудительного распространения гражданства государства пребывания на детей консульских сотрудников, пояснила официальный представитель МИДа.

Российская сторона не признает навязывания американского гражданства гражданам РФ, родившимся в семьях российского дипломатического, административно-технического и консульского персонала в США, подчеркнула Захарова.