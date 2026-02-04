В одной из исправительных колоний Краснодарского края осужденный уроженец одной из стран Центральной Азии планировал совершить теракт и убить сотрудников ФСИН, его задержали. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

По данным спецслужбы, арестант 1980 года рождения готовил нападение на персонал колонии. Заключенный был задержан при попытке совершения преступления, орудия нападения (какие именно, не уточняется) были изъяты, пострадавших и ущерба нет.

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта.

«112» пишет, что осужденный планировал убить сотрудников колонии при помощи «самодельных ножей, бензина и ацетона».

«45-летний мужчина переделал швейные принадлежности в заточки, слил бензин из тары и где-то добыл большую бутылку с ацетоном», — отмечается в посте.

На допросе заключенный признался, что сначала планировал сжечь здание тюремного клуба, затем «убить» администрацию колонии.

В декабре 2025 года сотрудники ФСБ и УФСБ и ГУФСИН России по Ростовской области задержали трех заключенных — выходцев из Средней Азии, которые планировали совершить теракт в СИЗО. Были возбуждены дела о покушении на преступление и теракте.

Источник «Коммерсанта» сообщал, что речь шла об арестантах в ИК №9 в Шахтах. Осужденные являются сторонниками запрещенной в РФ организации: они планировали захватить сотрудников колонии в качестве заложников и поджечь здание. В ходе обысков у них нашли «заточки» и мобильные телефоны.