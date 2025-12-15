Правительство поддерживает законопроект о требованиях к разведению животных, а также об учете заводчиков, сообщил корреспонденту RTVI источник в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Законопроект, в декабре внесенный в Госдуму депутатами во главе с Ниной Останиной и Владимиром Бурматовым, закрепляет определения ключевых понятий: «заводчик животных», «разведение животных», «свидетельство о происхождении» и «документ о происхождении». Также предлагается установить требования к разведению животных «в целях содержания и отчуждения их потомства, сохранения существующих пород животных, их улучшения, а также получения новых пород», следует из материалов комиссии.

Авторы законопроекта намерены наделить правительство полномочием по утверждению перечня животных, отчуждение которых возможно при наличии документов о происхождении.

Кроме того, законопроект предлагает регламентировать деятельность заводчиков животных. Парламентарии предложили процедуру, при которой «единая некоммерческая организация» будет вести учет заводчиков. Эта организация должна иметь представительства в большинстве субъектов и будет определяться Россельхознадзором.

В правительстве считают, что нужно уточнить положения законопроекта о деятельности единой некоммерческой организации, ведущей учет заводчиков животных, о назначении и периодичности уплачиваемых ее членами целевых взносов и целях использования средств, полученных от уплаты таких взносов.

Кроме того, в кабине обратили внимание на то, что цель законопроекта — регламентация деятельности по разведению домашних животных», а в связи с этим положения, предусматривающие распространение действия соответствующего федерального закона на случаи разведения животных для использования потомства животных в научных и служебных целях, требуют дополнительного обоснования.

Таким образом, «правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом прилагаемых замечаний», говорится в документах, имеющихся в распоряжении RTVI.

Законопроект Госдума может рассмотреть в первом чтении в 2026 году, заявил RTVI первый зампред профильного комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Я уверен, что комитет его рекомендует к принятию в первом чтении, и, соответственно, после этого мы уже будем выходить весеннюю сессию на первое чтение этого законопроекта. Я бы не стал месяцы называть — есть план законотворческой деятельности Государственной думы, из этого будем исходить, но закон важный, поэтому затягивать с его принятием никто не будет», — сказал Бурматов.

Нет ни одного региона, кто бы не поддержал этот законопроект, потому что деятельность по разведению животных нуждается в регулировании, заявила RTVI автор законопроекта Нина Останина.

«Если уж мы говорим о необходимости вообще наведения порядка, то нам надо понимать, а кто те самые заводчики, кто имеет право на то, чтобы, с одной стороны, этих животных содержать, чтобы эти животные размножались, чтобы у них покупали животных. Но и ответственность возлагается на заводчиков. Ведь иногда бывает такая ситуация: животное без прививки — пожалуйста, отвечает заводчик, у которого купили или, например, собаку купили, а она погибла через два месяца — заводчик отвечает, возвращает деньги. То есть речь идет о том, чтобы было с кого спросить, да и сами заводчики готовы нести ответственность, и они об этом говорят», — рассказала Останина.

Спецкурсы по собакам

Законодатели хотят также, чтобы граждане перед тем, как завести собаку, проходили специальные курсы подготовки, рассказала RTVI Останина.

«Мы уже приглашали Российский кинологический союз (на заседание рабочей группы в Госдуме) с тем, чтобы они взяли на себя функции подготовки наших граждан к тому, чтобы они обзаводились животными, знали, как обращаться с собакой той или иной породы. В советские годы так и было, ДОСААФ на себя это брал. Мы бы хотели, чтобы заводчики взяли на себя это обязательство — это и онлайн курсы, это и впрямую практика должна быть, как общаться с собакой, должны быть учебные пособия, рассчитанные на разный возраст владельцев. Иными словами, это должна быть еще и просветительская деятельность, и мы тоже будем этой деятельностью обязывать заниматься заводчиков. Но для этого нужен реестр заводчиков», — пояснила Останина.