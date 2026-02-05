В Московском концертном зале «Зарядье» 15 февраля пройдет показ музыкальной постановки по мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка». Спектакль состоится в рамках проекта «Зал „Зарядье“ — детям», сообщили в пресс-службе концертного зала. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского концертного зала «Зарядье».

Показ подготовил московский театр «Новая сказка». Как отметили в зале «Зарядье», детская программа восьмого концертного сезона включает спектакли с элементами мультимедиа и интерактива, а также симфонические, органные и джазовые концерты для юных зрителей.

Постановка «Царевна-лягушка» представляет собой концертное шоу с авторской анимацией, сценографией, театральными костюмами и оригинальными декорациями. В спектакле также задействованы балетные номера в исполнении солистов Большого театра.

Музыкальную основу постановки составляют произведения Николая Римского-Корсакова и Анатолия Лядова. Художественный руководитель проекта и автор сценария Константин Уваров подчеркнул, что музыка этих композиторов органично связана с русской сказочной традицией и хорошо воспринимается детской аудиторией.

Афиша детских концертов и спектаклей доступна на официальном сайте концертного зала «Зарядье».