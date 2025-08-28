Первый глава администрации Смоленской области Валерий Фатеев погиб на 80-м году жизни в Москве в результате несчастного случая. Информацию о его смерти подтвердила пресс-служба правительства региона, выразив соболезнования родным и близким экс-губернатора.

Ранее местное издание «О чем говорит Смоленск» сообщало, что 24 августа Фатеев попал под скоростной поезд в Москве при пересечении железнодорожных путей — причем в знакомом месте, поскольку регулярно ходил там в ближайшую к своему дому поликлинику. Эту информацию подтвердили вдова экс-губернатора Ольга Успенская и его дети Виктория и Кирилл.

Источник из окружения семьи погибшего заявил, что Фатеев был «физически крепким», бодрым и «в здравом уме, абсолютно без признаков, которые могли говорить об аномалиях в мышлении, сознании и ментальном здоровье».

По словам собеседника «О чем говорит Смоленск», по факту смерти Фатеева начали следствие, но при этом родственникам разрешили провести отпевание и похоронить погибшего. Церемония прощания с первым смоленским губернатором состоялась накануне, 27 августа, в храме Рождества Иоанна Предтечи в селе Садки. Фатеева похоронили на сельском кладбище возле этого храма.

Валерий Фатеев руководил Смоленской областью с 1991 по 1993 годы. Потом на протяжении трех лет он представлял регион в Совете Федерации, а в 1998 году стал главным заместителем управляющего Центра развития предпринимательства в Ингушетии.

На Фатеева было совершено несколько покушений, а его жену похитили чеченские боевики, напоминает телеграм-канал «Смоленское информбюро». Он поехал на поиски супруги и в начале 1999 года сам оказался в заложниках в Ачхой-Мартане, но выбрался оттуда, заплатив «огромный выкуп».

Впоследствии экс-губернатор недолго преподавал в Гуманитарном университете Смоленска, а потом перебрался в Москву перешел на работу в банковской сфере. С некоторых пор Фатеев попробовал себя в качестве писателя, в последнее время готовил к печати книгу «Выбор» о своей работе в Совфеде.