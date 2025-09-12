В крестном ходе, который прошел в Москве 7 сентября, участвовало более 400 тыс. человек, сообщил патриарх Кирилл. Ранее Росгвардия сообщила о том, что на общемосковский крестный ход пришло более 40 тыс. человек.

«Крестный ход <…> очень ведь ясно сказал многим сомневающимся, неверующим, тем, кто цинично предвосхищал статистику и говорил: “Ну соберут они там тысяч пятьдесят, ну пройдут там с Кириллом вместе”. А когда прошло 400 тысяч, перепугались и стали называть совсем другие цифры! Мы не тщеславимся этими цифрами, но и замалчивать их не надо», — заявил предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл поблагодарил президента России за то, что тот «заботится о Церкви Православной и оказывает помощь, которую, в рамках закона и Конституции, он как президент может оказать».

«Другими словами, мои дорогие, наступило замечательное новое время. <…> Мы должны благодарить Бога за то время и за те условия жизни нашей Церкви, которые сейчас имеются», — добавил он.

Общемосковский крестный ход состоялся в Москве 7 сентября в День Собора Московских святых. Его возглавил патриарх Кирилл.

Росгвардия, которая охраняла мероприятие, заявляла, что пришло более 40 тыс. верующих, которые преодолели около 6 км от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря.