Первого заместителя главы Калининского района Краснодарского края Андрея Антоненко уволили за угрозы спасателям из муниципального спасотряда и матерную брань в их адрес. Об этом сообщил его непосредственный начальник — глава района Виктор Кузьминов.

В официальном заявлении Кузьминова говорится, что 30 декабря 2025 года Антоненко «допустил грубое и некорректное поведение» по отношению к сотрудникам Спасотряда, на территории которого находился.

«Такое нарушение профессиональной этики муниципального служащего считаю недопустимым. Принял решение 12 января освободить Антоненко от занимаемой должности», — сообщил глава Калининского района.

Видео с выходкой замглавы района одним из первых опубликовал телеграм-канал Kub Mash. Его авторы попытались взять у Антоненко комментарий, но он в ответ прислал только СМС со словами: «Не могу говорить. Что случилось?»

Судя по ролику, замглавы района прибыл в спасотряд с проверкой и начал возмущаться тем, что спасатели одеты не по форме. При этом он ругался матом и угрожал.

«Так что, заявление вам дать написать? Да я вас тут всех уничтожу! Ты понял меня? Что ты хотел от меня? Чтобы я тебе ответ написал на твои вопросы? Я напишу, но только всем будет плохо. Давай, пиши дальше заявления на меня. Ты кто тут такой? И кто я?! Где ваш старший?! Перестреляю вас всех. Слушай меня сюда, я сегодня ответственный по району», — обращался Антоненко к спасателям.

Его собеседник высказал претензию по поводу нецензурной брани замглавы района и обвинил его в том, что он прибыл в спасотряд в состоянии алкогольного опьянения. В ответ Антоненко заявил, что ему «*****» (все равно).

На сайте администрации Калининского района Краснодарского края указано, что Андрей Антоненко является первым заместителем главы муниципального образования и на этой должности курирует вопросы ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, связи, дорожной деятельности, мобилизационной работы и правовых отношений.