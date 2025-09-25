Правоохранительные органы задержали вице-губернатора Вологодской области Дмитрия Родионова. Ему инкриминируют хищения, совершенные до его перевода в Вологду, когда он занимал должность вице-премьера в правительстве Карелии, пишут «Коммерсант» и Shot со ссылкой на источники.

Перед задержанием чиновника силовики провели серию обысков. В Карелии они прошли в специализирующейся на привлечении инвестиций «Корпорации развития», которая, по версии следствия, могла быть использована для хищений в период работы Родионова в регионе. Одновременно обыск провели в вологодском доме вице-губернатора. После этих действий Родионов был задержан.

По информации «Коммерсанта», расследование уголовного дела ведется в центральном аппарате Следственного комитета России. В ближайшее время подозреваемого доставят в Москву, где вопрос о мере пресечения ему будет решать Басманный районный суд.

Согласно данным издания Repost, в зону ответственности Родионова в Вологодской области входит распределение средств в объеме 50 млрд рублей на поддержку предпринимательства и развитие промышленной инфраструктуры. Ранее, в 2024 году, прокуратурой региона была проведена проверка целевого использования 2 млрд рублей, выделенных на развитие туризма.

Родионов, уроженец Петрозаводска 1986 года рождения, связал свою карьеру с Вологодской областью и Карелией. Его первый опыт работы в Вологде пришелся на 2015-2017 годы, когда он возглавлял региональное управление ФССП. С 2018 по начало 2025 года Родионов занимал пост вице-премьера правительства Карелии, после чего вернулся в Вологодскую область на должность заместителя губернатора, совмещая ее с руководством министерством промышленности, торговли и экономического развития.

В круг его обязанностей входит координация ключевых направлений экономического блока: поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП), регулирование инвестиционной деятельности, стимулирование инноваций и взаимодействие с научными организациями для повышения инвестиционной привлекательности региона.