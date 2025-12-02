По данным RTVI, причиной разрушения стартового стола на космодроме Байконуре, могли стать несколько факторов. Среди возможных версий инцидента, источники называют ослабление контроля за работами при подготовке запуска ракеты-носителя, отказ отдельных элементов стартового стола, усталостные трещины в его элементах и вибрационная нагрузка на них.

Хотя причина разрушения стартового стола еще расследуется, по словам источника RTVI в космической отрасли, инцидент на Байконуре скорее всего связан с «гибкими нормами» контроля, принятыми во время руководства Роскосмосом Юрием Борисовым. Он возглавлял госкорпорацию с июля 2022 по февраль 2025 года.

27 ноября на космодроме произошла нештатная ситуацию. При запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» с экипажем экспедиции на МКС с площадки 31-го стартового комплекса была полностью вырвана так называемая кабина обслуживания — она осталась лежать в газоотводном лотке под стартовым столом. В результате Россия временно не может запускать пилотируемые и грузовые корабли к МКС. Ближайший запуск (Прогресс МС-33) был запланирован на 21 декабря. Возвращение площадки 31/6 в строй теперь зависит от скорости ремонта поврежденного стартового стола.

Кабина обслуживания 8У216 — это мобильная металлическая платформа массой 144 тонны, на которой расположены две подъёмные кабины для обслуживания двигателей 1-й и 2-й ступеней. Она расположена на рельсах под ракетой и перед стартом закатывается в нишу под стартовой площадкой, проем сверху закрывается металлической «шторой», после чего вся сборка фиксируется двумя замками. Когда ракета стартует, струя пламени должна уходить в специальный газоотводный канал, не задевая кабину.

«Примерно за 44 минут до старта, кабина была отведена в нишу», — рассказывает источник RTVI, но затем она либо не была полностью зафиксирована, либо ее замки не выдержали нагрузку при запуске.

По словам источника, в настоящее время рассматриваются три основных версии случившегося.

Первая — неполное втягивание или фиксация убранной перед стартом платформы. В этом случае она могла оказаться чуть ближе к факелу ракеты, чем предусмотрено. Также возможно, что и замки не закрылись полностью, а часть реактивной струи могла «зацепить» нижнюю кромку или защитную штору. В такой ситуации нагрузки на замки и направляющие оказываются выше расчётных — они уже не только держат массу кабины, но и воспринимают динамическое давление струи и вибрацию.

Вторая версия — отказ или разрушение замков или направляющих, по которым движется кабина. При старте «Союз-2.1а» даёт тягу в несколько меганьютонов (суммарная тяга двигателей 1 и 2 ступени на уровне моря составляет 413 тонн-сил). При попадании факела не в чистый канал, а на конструкцию в проёме, на небольшую площадь начинает воздействовать сила в сотни килоньютонов — этого достаточно, чтобы срезать фиксаторы, сорвать кабину с рельсов и деформировать несущие фермы.

Третья версия связана с термической и вибрационной нагрузкой на конструкцию кабины. Если экранирующая «штора» была не в штатном положении, то факельная струя (температура газов в ее ядре — выше 2500 С), попав на стальные элементы, быстро нагревает их, вызывает снижение предела текучести стали, сильную вибрацию и акустическое давление. В итоге — возможен усталостный излом металла.

«Замки или опоры не выдерживают, кабина сползает или падает в газоотводный канал, по пути гнёт и рвёт мостики, кабель-трассы, подмости. В этот момент часть конструкции дополнительно повреждается потоком газов, что и видно на видео, как выброс обломков», — пояснил источник RTVI.

Также, по словам источника, с учётом возраста комплекса 31/6 (а он эксплуатируется с 1961 года) и режимов его работы, аварию могла спровоцировать коррозия и усталостные трещины в несущих элементах кабины или её рельсов, а также износ в механизмах перемещения и фиксации. Среди возможных причин источник отмечает и отклонения в регламенте работ — например, возможна неполная проверка замков или датчика положения, который мог показать «убрана», хотя фактически этого не произошло.

Вскоре после запуска ракеты Роскосмос признал повреждение стартового стола. «Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола. После пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр. Сейчас ведётся оценка состояния стартового комплекса. Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены», — говорилось в сообщении Госкорпорации.

RTVI отправил в Роскосмос запросы с просьбой рассказать о предварительных версиях аварии и возможных сроках ремонта.