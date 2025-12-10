В Москве и области в ближайшее время ожидается теплая погода с временным похолоданием, прихода полноценной зимы пока ждать не стоит. Об этом RTVI рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

«Над Москвой проходит атмосферный фронт, поэтому и выпал снег, перешедший в снег с дождем. Местами он еще полежит, но уже 12—13 декабря будет плюсовая температура, плюс 2-5 градусов, и все это растает», — отметил синоптик.

Цыганков добавил, что в выходные, 13—14 декабря, а также в понедельник, 15 декабря, ожидается «очередной заток холода». В эти дни будет похолодание, предупредил эксперт: температура составит от минус 2 до минус 7 градусов как днем, так и ночью.

«В городе потеплее, за городом попрохладнее. Иными словами, на выходные похолодает. А на следующей неделе опять ближе к нулю будет. Такое вот [температурное] колебание. То есть это еще не зима, а как в ноябре обычно бывает», — заключил собеседник RTVI.

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале сообщила, что в Подмосковье утром на машинах лежало «до 2 см снега, на земле его было меньше».

«Легкого морозца было достаточно, чтобы на дорогах образовалась гололедица. Днем начнется адвекция теплого воздуха, и температура воздуха к вечеру повысится градусов до двух. Снег станет таять, к этому процессу подключится и небольшой дождь», — сообщила она.

Позднее синоптик добавила, что высота уровня снежного покрова в Москве на большинстве станций составляет около 2 см, что на 6 см меньше нормы.