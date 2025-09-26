После дождя в субботу, 27 сентября, Москву и область ожидает солнечная и прохладная погода с заморозками ночью во вторник и среду. Об этом рассказал RTVI синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«В конце этой недели будет проходить циклон с северо-востока. Погода ближайшей ночью испортится, пойдет дождь. Продолжится дождь и в субботу днем, и ночью в воскресенье. Днем 28 сентября погода начнет налаживаться, а права в ней начнут переходить к скандинавскому антициклону», — сказал он.

В воскресенье, 28 сентября, осадков не прогнозируется, а в начале и на протяжении большей части следующей рабочей недели ожидается «хорошая солнечная, но достаточно свежая и даже прохладная погода», добавил Ильин.

«Предстоящей ночью температура воздуха в Москве не опустится ниже 7 градусов, в воскресенье похолодает до 4-6 градусов, а в начале следующей недели, уже в понедельник ночью, при ясном небе, под влиянием антициклона воздух будет остывать до 0 градусов», — отметил синоптик.

По его словам, во вторник и в среду в столице будут наблюдаться заморозки до -1 градуса, а по области понижение температуры может составить от -1 до -3 градусов. При этом опасных гололедных явлений на дороге из-за минусовой температуры в эти дни ожидать не стоит, так как к этому времени асфальт и дорога уже высохнут, сказал Ильин.

«Единственное, если только не произойдет казусов, когда выйдут поливальные машины и польют дороги в ночь на вторник, тогда какие-то могут быть происшествия. Но, я думаю, там люди понимают, что делают, и дороги поливать в ночь на вторник не станут», — добавил он.

Ильин также обратил внимание, что даже при ясном небе и активном солнце воздух в последние сентябрьские дни не сможет прогреваться из-за холодной воздушной массы.

«В дневные часы температура воздуха завтра ожидается в пределах 10−12 градусов, в воскресенье похолодает до 8−10 градусов. В начале следующей недели установится достаточно ровное температурное поле с температурой воздуха плюс 7−12 градусов», — рассказал он.

Говоря о ветре, Ильин отметил, что в субботу и воскресенье его направление будет меняться от северо-западного до северо-восточного, а скорость составит 5-10 метров в секунду.

«В начале следующей недели и в продолжение следующей рабочей недели устойчиво будет сохраняться северо-восточный ветер по силе 3−6 метров в секунду», — уточнил собеседник RTVI.

Атмосферное давление немного в субботу упадет до 755 мм ртутного столба, после чего покажет рост и достигнет максимального значения — 765 мм — во вторник, а затем вновь начнет слабо понижаться, добавил Ильин.