Заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков предложил предусмотреть в федеральном законе о федеральном бюджете поправку о прямом кредитовании правительства России со стороны Центробанка. Для этого, по словам Бабакова, необходимо применить статью 22 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», согласно которой: «Банк России не вправе предоставлять кредиты правительству РФ для финансирования дефицита федерального бюджета, покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении, за исключением тех случаев, когда это предусматривается федеральным законом о федеральном бюджете».

В беседе с RTVI Бабаков отметил, что нет никакой разницы между теми рублями, которые выпускает Центробанк и через банковскую систему направляет на решение задач правительства, и теми рублями, которые могут напрямую прийти из ЦБ в казначейство на решение проблем правительства. Однако есть физическая разница — она заключается в процентах, которые остаются в банковской системе.

«По сути мы создали сами для себя банковский налог, фактически мы платим банкам. За что? За то, что сегодня государство само себе обеспечивает покрытие издержек и инвестирует в реальный сектор экономики посредством банков и оплаты им их банковского процента? Почему государство не может позволить себе вернуть все эти проценты обратно в казну, тем более что 70% этих банков находится под контролем государства?» — задал риторический вопрос депутат.

По словам Бабакова, прямое финансирование государственных нужд Банком России позволит обеспечить стабильное финансирование государственных программ при минимальных затратах, снизить зависимость государственного бюджета от рыночных условий и колебаний процентных ставок, создать условия для перераспределения ресурсов в банковской системе в пользу кредитования реального сектора экономики.

«Эта задача решается корректировкой закона о Бюджете посредством введения соответствующей поправки. Именно депутаты Госдумы в силах обеспечить эту корректировку в бюджете 2026-2028 годов. В первую очередь необходимо говорить о прямом финансировании Центральным банком ключевых отраслей экономики таких как ВПК», — резюмировал парламентарий.