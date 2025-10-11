Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг выпустил мемуары, в которых рассказал о тяжелом разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале проведения СВО, а также о том, что действующий на тот момент президент США Джозеф Байден называл украинского лидера «занозой в заднице».

Выдержки из книги On My Watch: Leading NATO in a Time of War приводит РБК. По словам Столтенберга, впервые после начала СВО они с Зеленским поговорили 28 февраля 2022 года. Эту беседу экс-генсек назвал «болезненной».

По его словам, собеседник был спокоен, но «говорил более настойчиво», чем раньше. В частности, Зеленский просил страны НАТО закрыть небо, однако альянс не мог на это согласиться, так как им бы пришлось сбивать российские военные самолеты, и это бы означало прямое столкновение с Москвой.

В ответ Зеленский, по словам Столтенберга, спросил: «Вы говорите, что НАТО не может стать частью конфликта. Могу я спросить, почему?». Тот ответил, что союзники понимают «отчаянное положение» Киева, но не хотят воевать с Россией ни в воздухе, ни на земле, а закрытие воздушного пространства приведет именно к этому.

«Мы поддерживали Украину, но мы не хотели умирать за нее. Это была суровая реальность, и я не мог давать Зеленскому ложные надежды», — отметил Столтенберг в своих мемуарах.

Кроме того, бывший генсек НАТО признавал: страны альянса считали, что российские войска займут Киев за несколько дней, а остальную часть Украины — за «несколько недель». Но уже 24 марта руководство военно-политического блока придерживалось иного мнения, отмечал Столтенберг, — что Россия вряд ли быстро добьется победы.

Норвежец отметил, что в других разговорах Зеленский обвинял НАТО в том, что они мало помогают Украине, и требовал увеличения помощи. Столтенберг заявил, что альянс пытался определить «границу» в этом вопросе: «Было трудно определить границу. Зашли ли мы слишком далеко в своей помощи оружием, или мы сделали слишком мало? И где проходила граница для Путина?».

Отдельно бывший генсек рассказал об отношении Байдена к Зеленскому. По его словам, действующий на тот момент президент США во время обсуждения положений итоговой декларации саммита НАТО в Вильнюсе назвал Зеленского «занозой в заднице».

Это произошло после того, как страны альянса спорили из-за упоминания Украины в документе: Столтенберг заявил, что несколько членов военно-политического блока предлагали посвятить Киеву больше места, в то время как Вашингтон выступал против этого.

Кроме того, ситуация осложнялась тем, что, комментируя неопределенность формулировок в декларации, Зеленский написал в соцсетях, что документ, по сути, «позволяет вести переговоры с Россией о членстве Украины в НАТО». Столтенберг заявил, что в альянсе «были ошеломлены этим».

«Президент Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал: «Как мы говорим в Америке, он [Зеленский] — заноза в заднице», — вспоминает экс-генсек НАТО.

Осенью 2022 года Киев обратился с просьбой об ускоренном вступлении в НАТО. Российская сторона указывала на внеблоковый статус Украины как одно из условий для прекращения огня и начала диалога. В то же время представители большинства стран альянса неоднократно выражали сомнения в возможности принятия Украины в их ряды.

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте ранее заявил, что на данный момент этот вопрос не рассматривается.