Двое граждан Украины — мужчина и женщина — были приговорены к длительным срокам лишения свободы за сбор и передачу координат расположения российских военных объектов в Запорожской области. Решение вынес Запорожский областной суд. Мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Женщина получила 21 год колонии общего режима.

Согласно материалам дела, мужчина и женщина в разное время — в ноябре 2022-го и июне 2023-го — вступили в Токмаке в диверсионную группу, курируемую украинскими спецслужбами. По заданию координаторов они фиксировали места дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил России, затем передавали эти сведения через интернет-мессенджеры другим участникам сообщества.

Переданная информация использовалась ВСУ для нанесения ракетно-бомбовых ударов. В результате этих атак, как установил суд, погибли 11 российских военнослужащих, еще 18 получили ранения.

После того как личности обвиняемых были установлены, их задержали. При вынесении приговора было учтено мнение государственного обвинителя.

Накануне стало известно, что Южный военный окружной суд вынес приговор украинцу Диляверу Коршутову по делу о подготовке терактов в Херсонской и Запорожской областях. Его осудили на десять лет лишения свободы — первые четыре года Коршутов проведет в тюрьме, следующие шесть — в колонии строгого режима. Следствие установило, что Коршутов с сообщниками в числе прочего планировал отравить систему водоснабжения.