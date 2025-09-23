Южным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину Украины Диляверу Коршутову за подготовку терактов в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Суд назначил Коршутову наказание в виде десяти лет лишения свободы. Особый режим отбывания срока предусматривает проведение первых четырех лет в тюрьме, а последующих шести — в колонии строгого режима. Дополнительной мерой наказания для осужденного стал штраф в размере 500 тысяч рублей.

В перечень инкриминируемых Коршутову преступлений вошли:

Подготовка теракта в составе организованной группы с применением опасных химических веществ;

Участие в деятельности террористического сообщества;

Незаконный оборот взрывчатых веществ;

Хранение химического оружия массового поражения.

«Государственное обвинение поддержал представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Согласившись с его позицией, суд признал Куршутова виновным в инкриминированных преступлениях», — говорится в сообщении.

Как установило следствие, подсудимый, будучи участником террористического сообщества, занимался транспортировкой и хранением взрывчатки, токсичных химикатов и метанола для планировавшихся атак.

Члены группировки намеревались применять самодельные взрывные устройства, а также осуществлять отравление систем водоснабжения и продуктов питания. Реализации этих планов помешали правоохранительные органы, пресекшие деятельность сообщества в сентябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что пара из Керчи признала вину в поджоге автомобиля с символикой V и Z, а также попытке подрыва железнодорожных путей в Крыму и убийстве российского военного в Севастополе в ходе слушания дела в Южном окружном военном суде.