Жители Керчи Сергей Козлов и Евгения Самойлова, которых обвиняют в поджоге автомобиля с символикой V и Z, попытках подрыва железнодорожных путей в Крыму и убийстве российского военнослужащего в Севастополе, признали вину в ходе первого слушания дела в Южном окружном военном суде. Об этом пишут «Коммерсантъ» и ТАСС.

Козлов полностью признал вину. Самойлова также заявила, что признает вину, но не согласна с вменяемым ей отягчающим обстоятельством, что она действовала по мотивам политической вражды.

Прокуратура Севастополя указывает, что в сентябре 2023 года Козлов установил связь с сотрудниками украинской разведки, к работе с иностранной спецслужбой он также привлек свою гражданскую жену Евгению Самойлову. По заданию куратора мужчина научился делать «коктейль Молотова» и самодельные взрывные устройства (СВУ) — ручные гранаты и бомбы.

В октябре того же года Козлов сжег в Керчи автомобиль с логотипами V и Z, ущерб составил более 860 тыс. рублей. Мужчина рассказал правоохранителем, что это было «проверкой» от представителей украинской спецслужбы, которую он якобы успешно прошел.

В апреле 2024 года Козлов и Самойлова приехали в Севастополь, чтобы изъять компоненты для сборки двух СВУ из тайника. Куратор поручил им убить с помощью бомбы российского военнослужащего и подорвать железнодорожные пути в Крыму. Совершить теракты молодым людям не удалось, они были задержаны.

В отношении Козлова возбудили дела по статьям о теракте, госизмене и подготовке к теракту. Самойлову обвинили в госизмене, приготовлении к теракту, незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ.

В августе правоохранители предотвратили попытку совершения теракта на Крымском мосту. По данным российской спецслужбы, в нем планировали задействовать машину Chevrolet Volt, в которой находилось самодельное взрывное устройство.

Автомобиль следовал из Украины транзитом через Грузию, пересек границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», после чего оказался в Краснодарском крае. Chevrolet Volt должны были передать водителю, который перегнал бы транспорт в Крым через Крымский мост и стал бы «невольным террористом-смертником», утверждает ФСБ.

Перевозившие машину с замаскированным взрывным устройством были задержаны на обочине трассы в станице Старонижестеблиевской в Краснодарском крае.