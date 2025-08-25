Сотрудники ФСБ задержали в Крыму женщину, которая стала жертвой телефонного мошенничества и по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) планировала подорвать российских силовиков с помощью иконы, начиненной взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

В мае 54-летней жительнице Волгоградской области позвонил представитель СБУ и представился следователем ФСБ. Он заявил, что некий гражданин Украины, включенный в список террористов, по доверенности, которую ему якобы выписала сама женщина, взял на ее имя кредит и перевел эти деньги на нужды ВСУ.

Во избежание мнимой уголовной ответственности женщина взяла под залог квартиры несколько кредитов более чем на 3 млн рублей и перевела средства на указанные преступниками реквизиты, говорится в сообщении ФСБ.

Затем россиянка по указанию украинского куратора приехала в Крым и забрала у курьера православную икону, в которую было встроено самодельное взрывное устройство. Женщина принесла икону на контрольно-пропускной пункт регионального управления ФСБ, где ее и задержали.

Ведомство опубликовало кадры допроса россиянки. Она рассказала, что в день предполагаемого совершения теракта куратор по видеосвязи указывал ей, куда идти и где встать. По словам женщины, он требовал держать телефон так, чтобы видеть, кто заходит в здание УФСБ.

«Человек семь ожидали входа, не только сотрудников, но и рядом привезли детей в сад», — сообщила женщина.

Икона, которую изъяли у задержанной, была начинена взрывчаткой фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте, говорится в сообщении в ФСБ. Бомба состояла из электродетонатора, заряда пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства и исполнительного механизма, срабатывающего при поступлении на него кодового сигнала.

«По замыслу спецслужб Украины подрыв посылки привел бы не только к гибели сотрудников, но и самой исполнительницы теракта, которая по требованию куратора должна была лично направить код на исполнительный механизм взрывного устройства», — сообщили в ведомстве.

Сама женщина рассказала, что по указанию куратора отправила код на телефон и зашла на КПП, но там «была плохая связь и код не сработал». Она вышла и отправила код повторно, после чего снова зашла на КПП и попыталась передать посылку с иконой. Кому именно она предназначалась, не уточняется.

«Я думаю, что спецслужбы Украины. Я поддалась под их воздействие, в том сильно раскаиваюсь», — говорит женщина на видео.

ФСБ утверждает, что украинские спецслужбы вовлекли россиянку в террористическую деятельность через Telegram. Ведомство призвало не использовать этот мессенджер и WhatsApp «для общения с незнакомыми контактами».

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК) и незаконном приобретении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК).