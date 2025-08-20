Перевозивших машину с замаскированным взрывным устройством для теракта на Крымском мосту задержали в станице Старонижестеблиевской в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, пособники украинских спецслужб, перевозившие начиненный взрывчаткой автомобиль на автовозе, были задержаны на обочине трассы.

«Рядом находится элеватор, а в трех минутах езды — железнодорожная станция», — пишет агентство.

Утром 18 августа ФСБ сообщила, что предотвратила попытку совершения теракта на Крымском мосту с использованием автомобиля Chevrolet Volt, в котором находилось самодельное взрывное устройство.

По информации спецслужбы, машина следовала из Украины транзитом через Грузию. Автомобиль пересек российскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и должен был быть перевезен автовозом до Краснодарского края. В дальнейшем планировалась передача машины водителю, который должен был перегнать ее в Крым через Крымский мост и «стать невольным террористом-смертником».

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя предотвращенный теракт, заявил, что украинские спецслужбы будут продолжать провокации, даже если между Москвой и Киевом будет достигнуто мирное соглашение. По его словам, ключевой причиной продолжения провокаций является внешний контроль над этими органами со стороны стран, заинтересованных в дестабилизации обстановки вдоль российских границ.

В ФСБ напомнили, что за 2025 год это уже вторая попытка использовать загруженные взрывчаткой машины для диверсий на Крымском мосту. В начале апреля на белорусско-польской границе задержали микроавтобус с более чем 500 кг синтетической взрывчатки, который был предназначен для аналогичной атаки.

Тогда же командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что Крымский мост остается целью для Вооруженных сил Украины, но нужно соблюдать «информационную тишину». Он пояснил, что «неправильно» как анонсировать возможные планы атаки на Крымский мост, так и говорить, что Киев «не ударит его».

В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате загорелись цистерны с топливом из железнодорожного состава. Тогда погибли пять человек. В июле 2023-го мост был атакован два надводных беспилотника. Погибла супружеская пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. В результате атаки было повреждено дорожное полотно.