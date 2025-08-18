Украинские спецслужбы будут продолжать провокации, даже если между Москвой и Киевом будет достигнуто мирное соглашение. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя предотвращенный ФСБ взрыв на Крымском мосту.

«И ГУР, и СБУ устраивали и продолжают устраивать провокации. Это идет с самого начала их образования, и даже [президент Украины Владимир] Зеленский не все контролирует, я в этом лично не сомневаюсь», — считает парламентарий.

По мнению Чепы, ключевой причиной продолжения провокаций является внешний контроль над этими органами со стороны стран, заинтересованных в дестабилизации обстановки вдоль российских границ.

«Поэтому рассчитывать на мирное соглашение и терять бдительность нельзя ни в коем случае. Хорошо, что ФСБ предотвратила один из террористических актов, а мы знаем, сколько их за последнее время было совершено», — заключил депутат.

Утром 18 августа стало известно, что ФСБ предотвратила попытку совершения теракта на Крымском мосту с использованием автомобиля Chevrolet Volt, в котором находилось самодельное взрывное устройство.

Автомобиль, как утверждает ФСБ, следовал из Украины транзитом через Грузию. Он пересек российскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и должен был быть перевезен автовозом до Краснодарского края. Дальнейший план предусматривал передачу машины водителю, который должен был перегнать ее в Крым через Крымский мост и «стать невольным террористом-смертником».

По данным ФСБ, это уже второй случай в 2025 году, когда украинские спецслужбы пытались использовать загруженные взрывчаткой автомобили для диверсий на Крымском мосту. Так, 2 апреля, на белорусско-польской границе был задержан микроавтобус с более чем 500 кг синтетической взрывчатки, предназначенный для аналогичной атаки. В ходе той операции были арестованы сообщники, включая водителя, который, по данным следствия, не знал о своем участии в теракте и должен был стать «смертником» при проезде по мосту.